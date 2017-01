CES 2017: ecco il visore per la realtà virtuale di Lenovo

Arrivano già le prime notizie dal CES 2017, fiera dedicata all’elettronica di consumo in programmazione dal 5 all’8 gennaio. A quanto pare, durante l’evento collaterale del Creators Update di Windows 10, Lenovo – partner di Microsoft – ha mostrato il suo visore per la Realtà Virtuale basato sulla piattaforma Windows Holographic.

Realtà virtuale, anche Lenovo della partita

A rivelare la notizia è il sito Engadget, (che ha avuto l’esclusiva) che pubblica una serie di immagini sul suo portale. La caratteristica più interessante è senza dubbio il peso: il visore di Lenovo ha infatti un peso di soli 350 grammi contro i circa 550 del rivale HTC Vive.

Il design, che ricorda quello del recente PlayStation VR, scarica il peso principalmente sulla fronte andando a bilanciare in maniera più equilibrata il carico. Sul visore di Lenovo è presente anche una comoda rotellina che permette di regolare in maniera molto precisa il device al viso e che prende il posto delle cinghie viste su altri modelli.

Il visore Lenovo dispone di due lenti con schermo OLED a risoluzione 1440×1440 pixel l’uno, il che significa che il nuovo arrivato ha una risoluzione superiore ai concorrenti HTC Vive e Oculus Rift. Interessante anche la presenza di due videocamere anteriori, posizionate sopra il visore e che servono per le fruire le applicazioni mixed reality, una sorta di realtà aumentata.

Per quanto riguarda il prezzo si parla di una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 300/400 dollari. Non ci sarà nessun controller di movimento dedicato, ma Lenovo ha fatto sapere che quelli sviluppati da società di terze parti saranno totalmente compatibili. Infine saranno sei i gradi di libertà del sistema di tracking e modalità spettatore di Windows Store disponibile.

Altre informazioni al momento non esistono, inoltre il visore non è ancora stato testato da nessun addetto ai lavori (quello mostrato non era funzionante) quindi non si ha alcun dettaglio su funzionamento e qualità generale del prodotto.