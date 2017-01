CES 2017: ZTE Blade V8 Pro è realtà, tanta potenza e doppia fotocamera sul retro

ZTE, nel corso delle ultime ore, nel corso dell’attesissimo evento CES 2017 ha ufficialmente svelato al grande pubblico un suo nuovo ed interessante smartphone chiamato ZTE Blade V8 Pro, device di fascia media equipaggiato di un’ottima componentistica ma sopratutto una fotocamera doppia sul retro.

Entrando nello specifico, diversamente dal modello base Blade V8, questa nuova variante Pro è caratterizzata da due fotocamere in posizione verticale affiancate da un flash LED doppio.

Capitolo caratteristiche tecniche, quest’ultime permettono al ZTE Blade V8 Pro di collocarsi nella fascia media del settore mobile:

Ampio pannello touchscreen con diagonale da 5.5 pollici e risoluzione Full HD con tanto di protezione vetro Gorilla Glass 3 con finitura 2.5D;

Processore Qualcomm Snapdragon 625 octa-core a 2Ghz affiancato ad una GPU Adreno 506;

Memoria RAM di 3GB e archiviazione di 32GB espandibile tramite una microSD;

Lettore di impronta digitali posto frontalmente nel pulsante Home;

Fotocamera con doppio sensore da 13 megapixel sul retro in grado di effettuare scatti di altissima qualità e sensore da 8 megapixel anteriormente per selfie senza precedenti;

Connettività: 4G/LTE, USB Type-C, Bluetooth 4.2, NFC e dual SIM;

Batteria da 3140 mAh che dovrebbe garantire un’ottima autonomia;

Piattaforma operativa Android Marshmallow aggiornata alla versione 6.0.

In conclusione, il costo di questo nuovo Blade V8 Pro di ZTE, sul territorio americano, è di circa 229,98 dollari, al cambio attuale siamo sui 220 euro, e dovrebbe essere disponibile all’acquisto tra qualche settimana. Ora come ora, tuttavia, non abbiamo alcuna informazione circa la disponibilità del device in Europa e sopratutto nel nostro paese. Vi terremo aggiornati.