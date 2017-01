Cisco Systems ha chiuso la Ipo su AppDynamics. La private company californiana fondata nel 2008 da Jyoty Bansal dedicata ai sistemi di Performance Management nelle applicazioni è stata acquistata con un round da 3,7 miliardi di dollari.

Cisco ha quindi chiuso con successo una delle operazioni più importanti degli ultimi anni, non solo dal punto di vista finanziario ma anche da un punto di vista strategico, era nota da tempo, infatti, l’esigenza di rafforzare il settore di business dell’Internet Of Things. L’acquisizione è stata portata a termine a tempi da record, in appena 72 ore è stato chiusa la faccenda.

Domani AppDynamics verrà quotata in borsa per la prima volta, con un valore poco inferiore ai due miliardi di dollari.

A Wall Street viene comunicato che Cisco pagherà 26 dollari per azione, quasi più del doppio rispetto al range tra 10 e 11 dollari che era stato inizialmente ipotizzato.

Con l’acquisizione di AppDynamics, Cisco Systems, avrà la possibilità di focalizzarsi su nuovi settori di sviluppo, che vanno ben oltre al networking. Con AppDynamics si parla di implementazione, sviluppo e controllo di software.

AppDynamics è un’azienda leader nello sviluppo di piattaforme che consentono il monitoraggio delle cloud application e delle business application.

AppDynamics continuerà ad essere guidata dall’amministratore delegato David Wadhwani, costituendo così una nuova business unit dell’Internet delle cose sotto il controllo di Cisco.

Dopo la conclusione della Ipo, Rowan Trollope, Cisco senior vice president and general manager of Cisco’s Internet of Things and Applications Business Group, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Le applicazioni sono la linfa vitale del successo di un’azienda” – e aggiunge – “Mantenerle funzionanti e performanti è più importante che mai, ma non è semplice, dal momento che sempre più spesso i dipartimenti IT si trovano a fare i conti con una rete di dati non connessi difficili da comprendere. La combinazione delle nostre tecnologie e della piattaforma di AppDynamics consentirà di applicare visibilità e intelligenza dalla rete alle applicazioni, portando a nuovi risultati per il business”.

Insomma sembra proprio che Cisco abbia fatto un affarone, anzi si prospetta un vero e proprio salto di qualità e, di certo, dopo questa mossa, Cisco non si farà trovare impreparato a livello competitivo.

LEGGI ANCHE: Yahoo si trasforma in Altaba: l’addio di Marissa Mayer

La chiusura della transazione e’ attesa nel terzo trimestre fiscale del 2017, quindi a fine Aprile; e ricordiamo che AppDynamics ha tra i propri investitori i fondi di private equity Greylock Partners e Lightspeed Venture Partners.

LEGGI ANCHE: Instagram, dirette video anche in Italia