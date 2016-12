Clamorosi rumors sul Samsung Galaxy S8: sarà un Note 7 più potente?

Nel corso delle ultime settimane ci siamo imbattuti in svariate indiscrezioni per quanto concerne il Samsung Galaxy S8, alcune più credibili, altre decisamente utopistiche. Ebbene, quelle spuntate online oggi sono davvero clamorose, perché a conti fatti collocano il top di gamma che verrà presentato tra febbraio e aprile praticamente sullo stesso piano del Samsung Galaxy Note 7. Anche per quanto concerne alcune specifiche che hanno reso unici i phablet di questa famiglia nel corso degli ultimi anni.

Tutto nasce da quanto riportato da una fonte che spesso e volentieri si è rivelata molto attendibile in questo particolare contesto, vale a dire KnowYourMobile, che a sua volta cita BGR, vera e propria istituzione per chi segue da vicino questo mondo. Stando alle indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che il Samsung Galaxy S8 possa essere dotato addirittura della tanto apprezzata S Pen, a testimonianza del fatto che anche la serie S potrebbe finalmente andare incontro alla tecnologia associata al pennino.

Solo indiscrezioni per ora, è bene chiarirlo, anche se a riportarle sono stati siti piuttosto attendibili in questo particolare settore. Se le voci dovessero essere confermate dai fatti, sarebbe chiara l’intenzione da parte del produttore coreano di riscattarsi per il fallimento dello stesso Samsung Galaxy Note 7, ritirato dal mercato durante la stagione autunnale a causa di questioni legate alla sicurezza.

Insomma, sono state spese tante parole sul Samsung Galaxy S8, ma la sola prospettiva di andare incontro alla tecnologia S Pen anche con questo top di gamma basta da sola per aumentare a dismisura le aspettative nei confronti dello smartphone. Del resto, da un po’ di giorni a questa parte, anche grazie a SamMobile, si parla con insistenza del possibile lancio sul mercato di una versione del Samsung Galaxy S8 con display da 6 pollici. Esattamente in linea con gli standard dei Note.