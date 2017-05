Sei cliente Wind e desideri un’offerta migliore? Con TIM IperGiga hai minuti illimitati e 30GB di traffico dati ogni 4 settimane

TIM Mobile propone un’offerta strepitosa nei confronti di tutti gli utenti Wind che desiderano beneficiare di un bundle decisamente interessante, che include nel pacchetto minuti illimitati e ben 30GB di traffico dati mobile per 28 giorni.

Da qualche ora, la società ha concesso nuovamente la possibilità di ottenere un’offerta decisamente esilarante, sebbene questa venga concessa ad un numero ristretto di utenti, i quali potranno passare al nuovo piano ricaricabile TIM.

Tutti coloro che decideranno di passare alla nuova promozione potranno ottenere tutti i vantaggi di un bundle sul traffico dati davvero interessante, con minuti illimitati verso tutte le numerazioni fisse e mobili nazionali al costo di soli €10 ogni 4 settimane. L’offerta sarà valida al prezzo indicato fino al prossimo 1 Febbraio 2018, dopodiché il costo passerà a €15 mantenendo le medesime condizioni.

L’offerta, così come indicato, è rivolta esclusivamente agli utenti provenienti dall’operatore nazionale Wind Mobile, e può essere attivata richiedendo una nuova SIM tramite il servizio “Passa a TIM con Operatore con spedizione a domicilio”.

Tutti coloro che richiedono l’attivazione della promo a domicilio, con spedizione della SIM direttamente a casa, devono sostenere un costo di attivazione di €3 con previsto addebito di €20 nel caso in cui la SIM non risulti attiva nei 24 mesi successivi l’attivazione.

Negli altri casi, ovvero sia con adesione in negozio, il costo di attivazione è in promozione a €7 anziché €27, fermo restando il vincolo dei 24 mesi con addebito di €20 in caso di inutilizzo.

L’offerta TIM IperGiga, quindi, offre 30GB di traffico dati sotto rete 4G LTE e minuti illimitati (limite di 10.000 minuti) a €10 fino al prossimo 31 Gennaio 2018, mentre passa a €15 a partire dal 1 Febbraio 2018 mantenendo le medesime condizioni sul bundle.

Coloro che desiderano passare a TIM aderendo a questa nuova iniziativa possono richiedere direttamente l’intervenendo dell’operatore consultando l’apposita pagina ufficiale di riferimento della compagnia all’indirizzo indicato.

Che cosa ve ne pare di questa nuova promo? C’è di meglio? Spazio a tutti i vostri commenti ed a tutte le vostre considerazioni.

