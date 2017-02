Come guardare il Festival di Sanremo 2017 in diretta streaming: seconda serata con lo Smartphone

Guardare il Festival di Sanremo 2017 in diretta streaming è estremamente semplice. La Rai ha pensato a tutto per venire incontro al pubblico che potrà assistere a tutte le serate del Festival della Canzone Italiana, tramite smartphone e tablet. Il servizio offerto da RaiPlay in questo senso è eccellente e lo è stato anche ieri sera con la prima puntata, motivo per il quale oggi vi illustreremo tutte le alternative a vostra disposizione.

Partiamo con il link più importante, vale a dire quello che vi consentirà di atterrare direttamente sulla pagina dedicata alla diretta streaming di Rai 1, motivo per il quale a partire dalle 20.40 circa potrete godervi anche da smartphone e tablet dapprima “Prima Festival, poi la puntata vera e propria condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi. Il gap rispetto alla diretta in onda su Rai 1 è di pochissimi secondi ed il segnale (in termini di velocità e da un punto di vista prettamente qualitativo) è stato ottimo durante la prima segnale. Se potete, appoggiatevi comunque ad una Rete WiFi su fibra.

Dal punto di vista “mobile”, in ogni caso, potrete evitare di spaziare tra pagine web semplicemente scaricando l’apposita app concepita per RaiPlay, sia in riferimento a smartphone e tablet dotati del sistema operativo Android, sia per quelli che su iTunes possono scaricarla per iPhone e iPad. Sia sull’app, sia su RaiPlay, nelle ore successive alla seconda puntata potrete poi prendere visione della replica della seconda puntata, ritrasmessa per intero, senza dimenticare la pagina in cui verranno raccolte le scene migliori.

Insomma, con il trascorrere degli anni la rassegna appare sempre più “web oriented” e con il Festival di Sanremo 2017 avrete a disposizione davvero strumenti efficientissimi per guardare le varie puntate in diretta streaming. Il tutto, come accennato, senza dimenticare il servizio offerto a tutti in streaming entro il mattino susseguente alle puntate. E voi come guarderete in diretta streaming il Festival di Sanremo 2017?