Come modificare privacy Facebook, con le nuove regole

Con il rilascio delle nuove regole, sapere come modificare privacy facebook può diventare estremamente utile. Soprattutto perchè ogni volta che cambia qualche cosa, rischiamo sempre di perderci qualche dettaglio.

Dobbiamo ammettere che la guida aggiornata, raggiungibile a questo indirizzo , è assolutamente chiara ed accessibile, soprattutto se la paragoniamo alle edizioni precedenti.

Insomma la nuova guida è stata pubblicata, le norme sulla privacy di Facebook sono state aggiornate al Gennaio 2017, cosa cambia quindi?

Risposta veloce: Niente.

Risposta articolata (ma neanche tanto): Facebook ha cambiato la maniera in cui ci comunica le proprie norme sulla privacy.

Sul blog di Facebook è stato scritto: “Le persone condividono i loro momenti più preziosi su Facebook, vogliamo rendere i nostri suggerimenti e i nostri strumenti chiari e facilmente accessibili in qualsiasi momento. Privacy Basics offre consigli e informazioni riguardo la protezione del tuo account, per capire chi può vedere i tuoi post e per scoprire come la tua pagina appare agli altri”.

Tre brevi suggerimenti su come utilizzare al meglio Facebook, nei limiti della sua Privacy:

Questo è quello che consiglia, in breve, lo staff della piattaforma:

Fai il controllo della sicurezza:

è una procedura semplicissima, se siete già loggati a facebook basta cliccare qui e quindi premere il pulsante “avvia controllo di sicurezza“. In pratica serve a verificare che sappiate perfettamente cosa succede all’interno del vostro profilo.

Scegli chi vede ciò che pubblichi

E’ importante ricordarsi che puoi scegliere sempre chi vedrà i tuoi post, puoi farlo molto semplicemente utilizzando il menu in cima al tuo post

Attiva le autorizzazioni di accesso

Altra funzione indispensabile per proteggere il vostro account, ma anche per recuperare la password nel caso doveste dimenticarvela. I sistemi per gestire chi accede al vostro account offerti da facebook sono moltissimi, dall’utilizzare il vostro cellulare per modificare la vostra identità, all’avvisarvi ogni volta che accedete al vostro profilo da un device diverso dal solito (che ovviamente potrebbe essere quello di qualcun altro, che in qualche modo è riuscito a scoprire la vostra password). Potete gestire qui tutte le impostazioni, ovviamente dovete aver già effettuato il vostro accesso a Facebook.

Niente altro, vi consigliamo di leggere la guida, piacevole e ben fatta, anche se pensate di sapere già tutto, la convivenza con 1.7 miliardi di persone sullo stesso sito non è una cosa semplice, ma è sicuramente entusiasmante.