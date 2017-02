Se compri un Galaxy S7 Italia Samsung ti regala un Galaxy Tab A

Samsung Electronics Italia pone in evidenza una nuova iniziativa che consente di ottenere un bonus sull’acquisto di uno degli attuali top di gamma del segmento smartphone. Nello specifico, tutti coloro che dal 2 al 2 Febbraio 2017 acquistano l’ultimo flagship killer e che effettuano al richiesta entro il prossimo 4 Marzo 2017 ricevono in regalo l’esclusivo tablet Samsung Galaxy Tab A.

Si tratta di una promozione chiamata “Con Galaxy S7 ricevi un Samsung Galaxy Tab A” e permette di ricevere il nuovo prodotto omaggio a seguito di un semplice iter di registrazione che prevede l’inserimento del codice IMEI dello smartphone acquistato ed il suo numero seriale per il mercato Italia. Si compila il modulo sul sito Samsung People e si attende l’email di conferma che contiene in numero d’ordine relativo alla richiesta inoltrata.

Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione del messaggio di posta elettronica il destinatario riceve una ulteriore email di validazione o la verifica della prova d’acquisto. Il Galaxy Tab A verrà consegnato entro i 180 giorni successivi l’inoltro della richiesta tramite mail di validazione. Il valore medio del prodotto è di €159 ed offre le seguenti caratteristiche:

Display : Pannello Capacitivo Multi-Touch TFT HD Resolution con diagonale da 7 pollici @1280x720p e densità in pixel di 132ppi con rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass

: Pannello Capacitivo Multi-Touch TFT HD Resolution con diagonale da 7 pollici @1280x720p e densità in pixel di 132ppi con rivestimento protettivo Cornig Gorilla Glass Processore : Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 410 @1.2GHz 64-bit

: Octa-Core System Qualcomm Snapdragon 410 @1.2GHz 64-bit GPU: Adreno 306

Adreno 306 Memoria RAM : 2GB LPDDR3 System

: 2GB LPDDR3 System Memoria ROM: 32GB eventualmente espandibili tramite apposito slot esterno per microSD Card

32GB eventualmente espandibili tramite apposito slot esterno per microSD Card SIM Card : Formato micro-SIM

: Formato micro-SIM Fotocamera Principale Posteriore: 5 Megapixel con tecnologia di messa a fuoco automatica

5 Megapixel con tecnologia di messa a fuoco automatica Fotocamera Secondaria Anteriore : 2 Megapixel

: 2 Megapixel Connessioni: LTE 150Mbps, WiFI n, Bluetooth 4.0, GPS con GLONASS Geo-System

LTE 150Mbps, WiFI n, Bluetooth 4.0, GPS con GLONASS Geo-System Sensoristica : Luminosità ambientale, Proximity sensor, accelerometro, giroscopio, bussola

: Luminosità ambientale, Proximity sensor, accelerometro, giroscopio, bussola Dimensioni: 166.8 x 242.5 x 7.5 mm

166.8 x 242.5 x 7.5 mm Peso : 453 grammi

: 453 grammi Batteria : 6.000mAh non removibile

: 6.000mAh non removibile Sistema Operativo: Android 5.0 Lollipop con supporto alle personalizzazioni Samsung Touchwiz UI

La promozione risulta attiva presso i retailer che aderiscono all’iniziativa e gli store online di Samsung Italia on line store, Mediaworld.it, Unieuro on line, Euronics online, Trony.it, Monclick, Redcoon, Amazon Retail (no marketplace), E Price (no marketplace), Cooponline, Tim online, Vodafone online, Wind online, 3 online, Expert online, Comet online e bytechno.it

Che cosa ne pensate di questa nuova promozione Samsung? Stai valutando l’acquisto dell’ultimo top di gamma della telefonia mobile e vuoi portarvi a casa anche un tablet? Approfitta di quest’offerta, hai tempo solo fino al prossimo 22 Febbraio 2017. A te tutti i commenti.