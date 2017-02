Se compri un SUHD, Samsung ti regala un altro TV da 40 pollici

Sono tante le promozioni legate al mondo TV, ormai è possibile trovare prodotti per tutti i gusti e per tutte le tasche. Tra grande distribuzione e offerte on-line, è possibile trovare praticamente qualsiasi prezzo ma difficilmente capita di trovare un TV da 40 pollici in regalo. E’ la proposta shock di Samsung, che lancia una promozione molto interessante per tutti gli appassionati di tecnologia.

Vi servono due televisori, uno per il salotto e uno per la camera? La promozione “Con Samsung TV SUHD il vantaggio è doppio” forse c’è l’occasione che fa per voi. Vi avvertiamo però: il tempo per usufruire di questa offerta non è molto. Scopriamo insieme in cosa consiste e come aderire.

Samsung regala un TV da 40 pollici

Samsung, attraverso una pagina sul proprio sito ufficiale, ha lanciato un’iniziativa davvero interessante. Basta acquistare un TV SUHD da 55 pollici o superiori per ottenere un 40K5600. Si tratta di un TV da 40 pollici, Full HD. Niente male come promozione, ricordiamo però che per aderire è necessario l’acquisto di un prodotto della linea KS di almeno 55 pollici.

Dopo aver effettuato l’acquisto, che dev’essere compiuto tra il 2 e il 19 febbraio, dovrete registrare il prodotto sul sito Samsung. per questa procedura c’è tempo fino al prossimo 5 marzo. Dopo aver svolto tutte le operazioni, non dovrete far altro che attendere l’omaggio, che verrà recapitato al vostro indirizzo entro 180 giorni.

LEGGI ANCHE Android TV UHD HDR: TCL annuncia la serie C70

Per una lista dei rivenditori aderenti alla promozione e per visionare i termini della stessa, basta leggere la sezione apposita nel sito dell’azienda sudcoreana.