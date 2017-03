Concorso Wind: All Inclusive Limited Edition 10 con Wind Talk

Dopo aver visto in questi giorni la nuova promozione Wind All Inclusive Studenti, introduciamo una nuova iniziativa dell’operatore arancione chiamata All Inclusive Limited Edition 10. Scopriamola subito.

Dal 6 Marzo 2017 al 9 Aprile 2017, tutti coloro che installano l’app di Instant Messaging Wind Talk possono partecipare al concorso “Gioca & Vinci”, organizzato dal gestore telefonico nazionale per promuovere la conoscenza e l’utilizzo dell’applicazione gratuita di messaggistica, senza la quale non sarà possibile partecipare al contest.

Come funziona il concorso Wind All Inclusive Limited Edition 10?

Per poter partecipare all’iniziativa, valida sia per clienti Wind che per utenti di altri operatori, è necessario installare l’app gratuita ed accedere alla sezione che riporta ad un biglietto digitale da grattare, proprio come un ticket della lotteria. Grattando il biglietto, estratto casualmente a sorte dal database interno, si riceverà immediatamente il resoconto con l’esito momentaneo.

In presenza di Golden Ticket, l’utente potrà attivare l’offerta Wind All Inclusive Limited Edition 10, che include in bundle 1000 minuti di chiamate illimitate verso tutti con tariffazione effettiva al secondo, 100 SMS verso tutti e ben 5GB di traffico dati Internet in 4G LTE al costo di soli €10 ogni 28 giorni, per sempre.

Nel caso in cui non si vinca, sarà visualizzato il messaggio “Non hai vinto, Ritenta!”, e sarà possibile riprovare nuovamente fino alla chiusura del concorso, al massimo una volta al giorno. Abbiamo già detto che il contest è aperto a tutti. Nel caso di utenti esterni, però, sarà necessario effettuare la portabilità del proprio numero in Wind. L’opzione è compatibile con l’opzione “Porta i tuoi Amici in Wind” ed ha un costo di attivazione di €9.

In caso si sia tra i fortunati vincitori, è necessario prevedere un credito residuo minimo di €19, comprensivi del primo rinnovo della promo a €10 e del costo di attivazione. Inoltre, è necessario che l’applicazione Wind Talk sia aggiornata all’ultima versione disponibile, altrimenti non si potrà partecipare. Ci proverete? Fateci sapere se avete vinto il Golden Ticket lasciandoci un vostro commento.

