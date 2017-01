CoopVoce 400 START: 400 minuti, 400 SMS a €5 al mese

CoopVoce, l’operatore virtuale appartenente al gruppo Coop, ha posto in essere la sua nuova offerta Coop 400 START. Si tratta di una promozione valida per tutti i clienti che decidono di portare il proprio numero in Coop ed offre 400 minuti di chiamate nazionali verso fissi e mobili e 400 SMS al costo di €5 al mese.

Come si può chiaramente vedere da queste prime righe, l’offerta non include alcun bundle di traffico dati Internet. Comunque, chi desiderasse ricevere anche il pacchetto Internet può aggiungere la Web 2GB Senza Limiti al costo di €3 al mese o, in alternativa, la Web 1 Giga Senza Limiti a soli €2 in più.

Le attivazioni partono dal 16 Gennaio 2017 ed hanno un periodo massimo di validità stabilito fino al prossimo 1 Marzo 2017. La nuova SIM ha un costo di €10 con €5 di traffico incluso, che utilizzeremo per completare il pagamento del primo mese di promozione base.

Per ulteriori informazioni al riguardo si rimanda alla pagina dedicata all’offerta. Che cosa ve ne pare di questa nuova promozione?

