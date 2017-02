Dell XPS 15: arriva anche il lettore per le impronte digitali

Presentato nel corso del Consumer Electronic Show 2017 a Las Vegas lo scorso Gennaio 2017 ed approdato sul mercato italiano da poco meno di un mese, Dell XPS 15 si è confermato quale notebook top di gamma della compagnia, grazie ad un design Premium che offre nella compattezza di un 15.6 pollici tutta la potenza e l’interattività di cui abbiamo bisogno.

In aggiunta alle sue previste specifiche tecniche ed alle sue caratteristiche gli utenti italiani contano ora sulla possibilità di aggiungere un ulteriore componente chiave che in associazione alle previste funzioni Windows 10 consentirà di estendere il margine di usabilità del prodotto.

Stiamo parlando del sistema di scansione intelligente per le impronte digitali che si ottiene al costo aggiuntivo di soli €28 attraverso il configuratore online.

Si tratta di un componente che, in questo caso, trova posto all’interno del poggia polsi e che consente di interagire con le funzioni Windows Hello per l’accesso intelligente e le funzionalità accessorie previste. Il nuovo Dell XPS 15 Italia, quindi, appiana le differenze rispetto alla controparte americana e si colloca a margine di un sistema che offre in dotazione:

Display : Pannello Infinity Edge UltraSharp Multi-Touch Quad-HD Resolution con diagonale da 15.6 pollici @3840x2160p borderless con color gamut Adobe RGB 100% e angolo di visione fino a 170° con luminosità di picco 400nit (opzionale: rivestimento Cornig Gorilla Glass NBT)

: Pannello Infinity Edge UltraSharp Multi-Touch Quad-HD Resolution con diagonale da 15.6 pollici @3840x2160p borderless con color gamut Adobe RGB 100% e angolo di visione fino a 170° con luminosità di picco 400nit (opzionale: rivestimento Cornig Gorilla Glass NBT) Processore : intel Quad-Core System Generazione 6

: intel Quad-Core System Generazione 6 GPU Opzionale: NVidia GeForce GTX 960M con 2GB di memoria grafica GDDR5 dedicata

NVidia GeForce GTX 960M con 2GB di memoria grafica GDDR5 dedicata Memoria RAM : fino a 32GB @2.133MHz

: fino a 32GB @2.133MHz Memoria ROM: fino ad 1TB con tecnologia SSD su slot PCI_Express

fino ad 1TB con tecnologia SSD su slot PCI_Express Dimensioni: 357 (H) x 235 (L) x 17 mm (S)

357 (H) x 235 (L) x 17 mm (S) Peso : 1.78Kg (con batteria da 56Wh, senza touchscreen e con SSD); 2KG (con batteria 84Wh, SSD e display touch)

: 1.78Kg (con batteria da 56Wh, senza touchscreen e con SSD); 2KG (con batteria 84Wh, SSD e display touch) Batteria : 84Wh Solid-State fino a 17 ore di autonomia (+9H con modulo opzionale Dell Power Companion)

: 84Wh Solid-State fino a 17 ore di autonomia (+9H con modulo opzionale Dell Power Companion) Sistema Operativo: Windows 10

