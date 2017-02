Delusione per Samsung Galaxy S8: il prezzo sarà più alto dell’S7

Oggi 1 febbraio sono trapelate in Rete non poche indiscrezioni di un certo interesse per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani sul nuovo Samsung Galaxy S8. Oltre al fatto che dovremmo effettivamente scoprirlo in occasione del Mobile World Congress di Barcellona a fine febbraio, anche se per poterlo acquistare dovremo attendere un bel po’, va tenuto in considerazione un altro aspetto importante. Stiamo parlando del prezzo, perché dopo il fallimento di un progetto come quello del Samsung Galaxy Note 5 in molti si sarebbero aspettati “un trattamento di favore“.

Invece va in direzione completamente opposta quanto riportato proprio in queste ore da una fonte come The Android Soul. Stando alle ultime notizie che provengono dalla Cina, infatti, pare che le cose si stiano mettendo decisamente male per chi intende seriamente acquistare un Samsung Galaxy S8, pur non essendo ancora ufficiali i suoi punti di forza rispetto al Samsung Galaxy S7. Le varianti del nuovo top di gamma dovrebbero essere molteplici e di conseguenza saranno diverse le proposte economiche.

La fonte, infatti, sostiene che la variante base del Samsung Galaxy S8, con 64 GB di memoria interna, avrà un prezzo pari a ben 885 dollari, mentre la versione da 128 GB potrebbe spingersi addirittura a 943 euro. Chiaramente, volgendo lo sguardo verso il Samsung Galaxy S8 Plus, la questione diventa ancora più difficile, visto che i due tagli di memoria appena menzionati potrebbero esordire sul mercato rispettivamente a 1001 e 1059 dollari. Almeno stando al cambio attuale tra la moneta americana e quella coreana.

Chiaro che il cambio con l’euro potrebbe apportare qualche leggera modifica rispetto ai valori di cui stiamo parlando oggi, ma è altrettanto vero che se la direzione dovesse essere effettivamente questa, difficilmente la situazione andrà a ribaltarsi con la commercializzazione dei vari Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus in Europa. Che ne pensate di questo probabile rincaro rispetto al Samsung Galaxy S7?