Design e cover in nuovissime foto per il Samsung Galaxy S8: 3 differenze con l’S7

Giornata come sempre ricca di indiscrezioni per quanto riguarda il Samsung Galaxy S8. Nonostante si abbiano ormai pochi dubbi sul fatto che lo smartphone verrà presentato tra oltre tre mesi, con apposito evento organizzato a New York, anche oggi abbiamo una serie di immagini “ufficiose” da condividere con i nostri lettori. Quelle selezionate nell’articolo odierno, più in particolare, ci mostrano i probabili orientamenti del produttore asiatico per quanto concerne il design.

SamMobile, come sempre in prima linea in questi casi, ci mostra dapprima quello che viene definito come il probabile aspetto del nuovo Samsung Galaxy S8, confermando attraverso l’immagine che segue la volontà di dare molto più spazio al display e riducendo al massimo i suoi bordi. Questa però sarebbe solo la prima delle tre differenze più evidenti rispetto al Samsung Galaxy S7, tra l’altro emersa a più riprese nei render degli ultimi tempi, anche se insospettisce l’assenza dello scanner per l’iride.

Andando avanti, si hanno sempre più certezze riguardanti l’assenza del jack per le cuffie, anche se a tal proposito invitiamo tutti a non sottovalutare la foto presentata di seguito a proposito di una possibile cover per il top di gamma 2017. Insomma, indiscrezioni contrastanti sotto questo punto di vista e la sensazione è che tali dubbi ce li porteremo dietro fino al mese di febbraio, quando il colosso coreano leverà i veli dal Samsung Galaxy S8.

A chiudere il cerchio, poi, abbiamo ormai pochi dubbi sul fatto che lo scanner del lettore per le impronte digitali verrà posto effettivamente sulla cover posteriore. Insomma, con il Samsung Galaxy S8 dovremmo avvicinarci in modo deciso ad alcune delle scelte strategiche che sono state concepite da Huawei durante il 2016. Staremo a vedere se le due foto condivise oggi da SamMobile si riveleranno veritiere o meno a proposito del design concepito per il Samsung Galaxy S8.