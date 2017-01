Design Huawei P10: primo render reale, sarà veramente cosi?

Cresce a dismisura l’attesa per quanto concerne il prossimo top di gamma P10 della casa produttrice Huawei. Si vocifera da diverse settimane che il nuovo dispositivo di punta del produttore cinese dovrebbe essere ancora più performante del predecessore, il P9, device che fino ad oggi è riuscito ad attirare l’attenzione di tantissimi consumatori.

Entrando nello specifico, un nuovo ed interessante render di quello che potrebbe essere il presunto Huawei P10 è trapelato su Internet, andando a confermarne la probabile estetica. Come potete osservare voi stessi, il dispositivo ha una netta somiglianza con il Mate 9 annunciato nel 2016, con tanto di tasto Home posto immediatamente sotto il suo pannello touchscreen, questa volta con “edge” su tutte e due i lati. Troviamo anche il nome della compagnia sopra in alto e due pulsanti fisici per quanto riguarda il blocco e l’accensione, oltre che al consueto bilanciere dell’audio posto a destra.

Da verificare se realmente la casa produttrice Huawei ha come obiettivo quello di mettere il lettore di impronte di fronte, oppure implementarlo sulla scocca posteriore, come successo con gli attuali top di gamma.

Le variazioni sul dorso tuttavia non dovrebbero impedire una configurazione con fotocamera doppia, come sugli attuali modelli, mentre la piattaforma operativa quasi sicuramente sarà Android Nougat versione 7.0 con interfaccia proprietaria EMUI 5.0. Il sistema sviluppato in collaborazione con Leica quindi rimarrà operativo, anche se non ci sono ancora certezze sulla collaborazione con il leggendario marchio tedesco (in realtà un leak di Dicembre fa presumere il contrario).

Le novità non sono terminate: Richard YU, Huawei’s senior VP, ha confermato all’inizio di gennaio che salvo imprevisti sia il P10 che il modello P10 Plus saranno svelati al grande pubblico tra marzo-aprile. Molto probabilmente vedremo qualcosa già a Barcellona per il Mobile World Congress 2017.

Il Huawei P10 Plus vanterà una CPU Kirin 960 a 64-bit octa-core, top di gamma proprietario, già ampiamente visto sul Mate 9. Il quantitativo di memoria RAM sarà presumibilmente 4 – 6GB, mentre il pannello touchscreen sarà caratterizzato da una risoluzione QHD.

Voi cosa vi aspettate in particolare dalla prossima gamma P10 di Huawei? Fateci sapere qualsiasi vostra impressione sapere nel box dei commenti.