Non solo Galaxy S8 di casa Samsung, un altro top di gamma molto atteso di questo 2017 è senza dubbio il dispositivo di punta del produttore coreano LG, parliamo del G6 che ha l’obiettivo di far dimenticare il predecessore G5, dispositivo che per la sua particolare modularità non è riuscito a riscontrare un buon successo da parte dei consumatori.

Entrando nello specifico, nel corso delle ultime 24 ore, i colleghi dell’affidabilissimo sito The Verge sono ufficialmente entrati in possesso di una presunta immagine, riservata alla stampa, del nuovo LG G6. Qquesto ci consente di osservare nel dettaglio quello che dovrebbe essere il probabile design, che pare essere decisamente diverso dal G5.

Ovviamente il render non è ufficiale e non è stato divulgato dalla casa produttrice LG, ma è bene evidenziare che la fonte è molto ma molto affidabile.

Stando alle info rilasciate, il G6 è realizzato completamente in metallo e vetro, e la batteria purtroppo non può essere rimossa. La superficie frontale è occupata per più del 90% dall’ampio pannello touchscreen con diagonale da 5.7 pollici e risoluzione QHD+, annunciato qualche giorno fa. E’ resistente all’acqua e alla polvere, ha il jack audio da 3.5 mm e sul retro troviamo una fotocamera doppia affiancata ad un lettore di impronte, proprio come abbiamo avuto modo di vedere su G5.

Nessun altro dettaglio sulle caratteristiche tecniche è stato divulgato, dunque per ora ci accontentiamo di ciò che abbiamo. In conclusione è doveroso riportare che la presentazione del G6 LG si svolgerà alle ore 12:00 del 26 febbraio, durante il Barcellona Mobile World Congress 2017.

Nel frattempo, per smorzare l’attesa, fateci sapere cosa ne pensate dell’estetica del G6, e sopratutto quanti di voi lo stanno aspettando!