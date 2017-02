Diretta streaming del Festival di Sanremo 2017: finale su RaiPlay, come votare, numeri e costi

Siamo finalmente arrivati al tanto atteso appuntamento con la finale del Festival di Sanremo 2017 oggi 11 febbraio, motivo per il quale in tanti stanno ricercando informazioni per guardare la puntata di questa sera anche in diretta streaming. Non tutti, infatti, dalle 20.40 avranno la possibilità di accomodarsi sul divano di casa e sintonizzarsi su Rai 1, ragion per cui ora vi daremo tutte le informazioni necessarie per assistere alla finale, ma anche per dirvi come votare il vincitore (con relativi di dettagli sui numeri da utilizzare e relativi costi).

DIRETTA STREAMING FESTIVAL DI SANREMO 2017 – Partiamo proprio dalla diretta streaming per guardare la finale del Festival di Sanremo 2017. In questo senso, la soluzione più semplice è indubbiamente rappresentata dalla possibilità di accedere allo streaming web ed ufficiale riguardante Rai 1. La qualità delle immagini è come sempre di ottimo livello, mentre i rallentamenti dovrebbero essere minimi. Certo, molto dipende dalla qualità della vostra connessione, ma la base fornita da RaiPlay (versione web) è ottima per chi seguirà l’evento tramite PC, smartphone o tablet.

La seconda alternativa per guardare la finale in streaming è poi data da RaiPlay in versione app. Si tratta di un’applicazione che ovviamente risulta disponibile sia per dispositivi Android, sia per l’utenza che invece si appoggia ad iTunes con il proprio iPhone o iPad. Probabile che tramite app limiterete ulteriormente il rischio di andare incontro ad intasamenti server, così come potrebbe avvenire sul web, guardando al meglio la diretta streaming relativa alla finale del Festival di Sanremo 2017.

COME VOTARE, NUMERI E COSTI – Per votare in occasione della finale del Festival di Sanremo 2017 avrete a disposizione lo strumento del televoto con il fisso e l’SMS con il mobile. Il numero da utilizzare per il televoto è 894.001 da linea Telecom Italia, TeleTu e Wind-Infostrada; per quanto concerne il mondo smartphone, il numero giusto per gli SMS è 475.475.1. In entrambe le circostanze dovrete utilizzare il codice del cantante scelto (tramite tastiera), nelle strisce di tempo indicate da Carlo Conti in trasmissione. Per ogni striscia avrete a disposizione 5 preferenze. Il costo è pari a 0,51 euro sia per SMS, sia per il televoto a patto che abbiate digitato correttamente il codice dell’artista. Diversamente, non sarà applicato alcun costo per il voto non andato a buon fine.

Insomma, ora dovreste avere a vostra disposizione tutte le informazioni necessarie per guardare la finale del Festival di Sanremo 2017 in diretta streaming, ma anche per votare il vincitore in assoluta consapevolezza dal punto di vista degli strumenti a disposizione del pubblico, oltre che dei costi e dei numeri corretti.