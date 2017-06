Questo dispositivo indossabile è in grado di modificare il tuo umore

Il mercato dei dispositivi indossabili è sempre più ricco, dispositivi per tutti i gusti e tutte le tasche, smartband con funzioni basiche o smartwatch in grado di sostituire il telefono. La tecnologia è cambiata, si è fatta piccola e indossabile, non è solo questione di hardware ma anche di risposte che i device sono in grado di offrire per affrontare le sfide di tutti i giorni.

La tecnologia influenza il nostro umore, ma se vi dicessimo che esiste un dispositivo di incidere in tempo reale sul nostro stato d’animo. Un dispositivo indossabile può dirci chi ci sta chiamando, oppure avvertirci quando è tempo di andare al lavoro, ma il device che vi presentiamo oggi può fare molto di più. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un dispositivo indossabile che funziona meglio del caffè

Doppel (nome della compagnia e del dispositivo) sembra uno smartwatch decostruito, come potete vedere voi stessi dalla foto, il segreto non sta nel design ma nelle vibrazioni che è in grado di emettere. Queste vibrazioni imitano il battito cardiaco.

Basta un tap per regolare il ritmo: un andamento più veloce contribuisce a tenervi svegli, vigili, al contrario rallentando il ritmo si ottiene un effetto benefico in termini di calma, serenità. Ma come funziona questo processo?

Doppel non funziona come la caffeina, ad esempio, la vibrazione infatti influisce sul battito cardiaco fornendogli un input. Il dispositivo indossabile, insomma, fornisce un ritmo al quale il nostro organismo si adegua naturalmente.

Tre tocchi per passare a un ritmo lento, due tap per un ritmo più veloce, facile, no? Per maggiori informazioni sul funzionamento di questo dispositivo indossabile, vi rimandiamo a un articolo di Scientific Reports della scorsa settimana.

Fonte: geek.com