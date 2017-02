A Dubai il primo drone Taxi

by Giovanni Ricciardi

Si sale, si trova l’indirizzo su una mappa e si parte: si utilizza così il nuovo drone taxi della Dubai Roads & Transportation Agency. L’autonomia sarà di circa mezz’ora, e per ora è in grado di trasportare un solo passeggero con un piccolo bagaglio.

L’esperienza di volo sarà sicuramente emozionante, ma l’avveniristico drone Ehang 184, potrà raggiungere velocità di 160km/h e coprire distanze intorno ai 50km. Il drone per trasporto persone è stato presentato alla scorsa edizione del CES di Las Vegas, venendo accolto come una delle novità più avveniristiche dell’evento.

Drone taxis? Dubai plans roll out of self-flying pods https://t.co/1tzaDV1y68 via @usatoday Ehang 184

The Genius For Hire Project — Wms Research Group (@GroupWms) 14 febbraio 2017

Messo così sembrerebbe un mezzo di trasporto che rasenta l’inutile, ma in realtà se lo potessimo utilizzare in Italia potremmo fare Milano-Pavia in circa 15 minuti.

Mattar al-Tayer, il presidente del servizio di mobilità di Dubai, è entusiasta dell’iniziativa, e promette voli regolari entro Luglio. Non sappiamo però quanto sia effettivamente sviluppata l’infrastruttura dietro il servizio. Il rischio reale è che si tratti più di una attrazione per turisti che non di una soluzione ad una reale necessità.