Duracell Click&Buy: tutta l’energia che cerchi, in un click

Nelle ultime settimane si è discusso di una delle nuove frontiere dell’e-commerce, che abbraccia tanto il comparto dell’Internet of Things quanto quello delle nuove modalità di accesso facilitato alle risorse ed ai prodotti offerti della rete internet. Tra questi, vi sono senz’altro i Dash Button. Ogni device è associato ad un prodotto, ed il funzionamento è molto semplice: premo il pulsante, ordino quel prodotto.

Uno degli ultimi arrivati in questa famiglia è il Duracell Click&Buy, che permette di acquistare le proprie pile preferite direttamente dal sito del brand, beneficiando anche di sconti speciali Duracell.

Appena giunti in redazione, hanno subito colpito la nostra attenzione per l’affidabilità e la cura posta nella realizzazione di un dispositivo poco ingombrante, pratico e veloce. Il sistema di utilizzo, di fatto, è alla portata di tutti. Ecco come funziona.

Duracell Click&Buy: Come funziona

Una volta ricevuto il nostro dash button Duracell, il tempo intercorso tra l’esame del dispositivo stesso ed il suo utilizzo è stato rapidissimo. Ci è bastato scaricare l’applicazione gratuita Click&Buy sullo smartphone ed abilitare il Bluetooth. A questo punto abbiamo seguito un’intuitiva procedura di Login ed effettuato il collegamento tra il dispositivo ed il telefono. La registrazione è ovviamente gratuita e non sono da prevedersi eventuali costi in abbonamento per l’accesso al servizio o per l’ordine stesso.

Una volta effettuato il pairing e creato il nostro account, basta un semplice tocco per ordinare al volo le nostre batterie. Le spese di spedizione sono totalmente gratuite per qualsiasi ordine e qualsiasi importo.

Duracell Click&Buy: Promozioni Speciali

Per l’attività commerciale, Duracell si è assicurata il supporto e la collaborazione di Spesasicura.com, un servizio italiano di e-commerce dalla comprovata affidabilità. Come già anticipato, inoltre, a tutti gli iscritti al servizio di notifica viene riservato un trattamento speciale, che concede loro speciali sconti sugli ordini. Ma non finisce qui.

Di fatto, grazie ad un’offerta di lancio dedicata agli utenti italiani, sarà possibile aderire alla campagna promozionale che consente di ricevere non soltanto il nuovo ed esclusivo Duracell Click&Buy gratuitamente, ma anche uno sconto del 50% sul primo ordine effettuato attraverso il nuovo sistema. Puoi approfittarne anche tu attraverso questo link.