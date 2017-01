Parliamo di “Ernesto” la prima piattaforma Web e App per trovare il professionista più adatto a svolgere i servizi quotidiani e le faccende domestiche.

La mission di questo portale è quella di creare contatto immediato tra professionisti e clienti con bisogno di servizi dentro casa.

L’idea è stata realizzata e sviluppata da Riccardo de Bernardinis, giovane imprenditore che cerca di offrire a chiunque svolga faccende domestiche la possibilità di trovare lavoro in maniera semplice ed efficace attraverso la rete.

Dopo nemmeno un anno, de Bernardinis riesce a concretizzare il suo progetto, costruendo un team di programmatori e creativi ben solido e qualificato. A Settembre 2016 la piattaforma viene messa online all’indirizzo di www.Ernesto.it e a Gennaio 2017 il team si prepara al lancio ufficiale. Tempi da record!



Come funziona?

Ernesto è una piattaforma web rivolta ai servizi della casa, grazie a profili professionali, permette ai clienti di trovare rapidamente la persona più adatta alle proprie esigenze.

Chiunque voglia condividere la propria professione sul nuovo “social dei micro-lavori” dovrà creare il profilo su www.Ernesto.it inserendo foto, descrizione, prezzo, localizzazione e disponibilità per trovare nuovi clienti interessati.

Quindi, Ernesto viene incontro ad una duplice esigenza: dare la possibilità a lavoratori professionisti di costruirsi una vetrina web personale, e rispondere alle esigenze di ricerca di chi ha un problema dentro casa e non sa come risolverlo.

L’ideatore del tutto, de Bernardinis, specifica: “Ernesto, attraverso i suoi servizi promuove una ‘nuova cultura’ delle dinamiche del lavoro sul territorio. Generando un vero e proprio ‘spazio sociale’ utile al sostentamento del singolo lavoratore e delle PMI per promuovere e incentivare lo scambio tra i bisogni compatibili di chi offre e chi richiede, in una dimensione digitale immediata ed efficace.”

Da qualche mese è online la versione completa della piattaforma, e già si registrano oltre 2000 profili di lavoratori iscritti, con un utilizzo del portale in continua crescita.

Perché il nome Ernesto?

Ernesto: nome azzeccato per una App che offre servizi domestici per risolvere i problemi di tutti i giorni.

Il nonno di Riccardo de Bernardinis, raccontava sempre di un suo caro amico di nome Ernesto, un personaggio amato da tutti ed incline ad aiutare il prossimo. Una persona affidabile e disponibile. La chiave del tutto sta proprio qui.

Riccardo, ha voluto ricreare un’umanizzazione digitale della figura di Ernesto, l’uomo di fiducia pronto a risolvere ogni tipo di problema all’interno della nostra quotidianità.

Ernesto è disponibile in versione web, sottoforma di App per Android e sistema iOS. Il progetto è ancora in fase beta, nei prossimi mesi verranno migliorate alcune funzioni con vari aggiornamenti necessari “a dare un’identità ancora più definita al nostro Ernesto” specifica de Bernardinis.

