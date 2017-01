Esclusiva Galaxy S8: Bixby utilizzerà la fotocamera per riconoscimento testi

Samsung Galaxy S8 si avvicina a grandi passi verso la data di presentazione e l’introduzione di tutte quelle che saranno le novità hardware e software di ultima generazione.

Di particolare impatto è stata la notizia dell’implementazione del nuovo sistema di controllo vocale Samsung Bixby, del quale si è fatto menzione in merito alla possibilità di controllare tutte le applicazioni di sistema e, ancora prima, per la gestione dei pagamenti card-less tramite sistema dedicato Samsung Pay. Ma le novità non finiscono qui.

Attraverso il nuovo assistente vocale Galaxy S8, infatti, pare si possa prevedere l’adozione di un sistema intelligente in grado di effettuare il riconoscimento automatico dei caratteri secondo il modello OCR (Object Character Recognition) tramite fotocamera principale di sistema.

Pare infatti che l’applicazione fotocamera Galaxy S8 riporti nativamente un collegamento diretto all’app Bixby. Il nuovo pulsante consentirebbe di elaborare tutto ciò che l’utente inquadra tramite l’obiettivo. In questo contesto sarà possibile ricercare un oggetto o disporre il riconoscimento automatico dei caratteri sui testi.

Una funzionalità che ricorda quella delle Google Apps ed ora rivisitata attraverso un potente motore software in grado di realizzare un’interconnessione tra le app. Non sarà possibile soltanto identificare dove un oggetto è stato acquistato ma anche acquistare direttamente l’oggetto stesso.

Ovviamente Samsung Electronics è ancora alle prese con lo sviluppo del software di sistema ed è pertanto possibile che a queste funzioni se ne affianchino altre che puntino ad un netto miglioramento dell’esperienza utente.

L’assistente Bixby debutterà in occasione della presentazione del Galaxy S8 ed avrà modo di trovare applicazione ad ampio raggio anche nei futuri device della serie Note e nel contesto dei medio gamma in sostituzione dell’attuale Samsung Voice.

Il nuovo smartphone pare possa essere svelato già il prossimo 29 Marzo 2017. Si caratterizzerà per la presenza di un display con rapporto di aspetto 17:9 e copertura della superficie del 90% con conseguente estromissione del tradizionale pulsante fisico Home a favore di un’implementazione che lo veda posto in-display. Altre voci, inoltre, suggeriscono che vi sarà un apposito pulsante fisico laterale che garantirà accesso rapido all’assistente vocale ed a tutte le previste funzioni.

Utilizzate gli assistenti vocali? Quanto incidono sulla vostra esperienza di utilizzo con gli smartphone? A voi tutte le considerazione del caso.

