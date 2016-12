Facebook, accesso immediato alle app su Android

Facebook mira a diventare una piattaforma onnipresente, una sorta di carta d’identità on-line. I dati d’accesso del noto social network rendono più semplice l’accesso a una moltitudine di servizi, ma il percorso non è ancora finito. Ci sono novità succulente in arrivo per utenti Android, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Uno strumento per accedere comodamente alle altre applicazioni presenti sul proprio sistema operativo, il tutto senza dimenticare l’attenzione per la privacy. A scoprire questa funzione è stato il team di TechCrunch.

Facebook, login ancora più facile su Android

Facebook Login Account Kit è una piattaforma attesa dallo scorso aprile, momento dell’annuncio, una nuova possibilità per tutti gli utenti. Consente infatti di loggarsi utilizzando il proprio numero di telefono, un log-in a due fattori, che sfrutta anche l’invio di sms per garantire la massima sicurezza.

Un servizio scisso da Facebook, benché usi i dati dell’account, perché consente l’autenticazione tramite numero telefonico e non una password. Se però si è effettuato l’accesso tramite l’app Facebook, il sistema utilizzerà i dati per accedere ad altre applicazioni. Tutto diventa più facile, vedremo se questa nuova funzione prenderà piede in tempi rapidi.

Per il momento questa funzione riguarda solo Android, non ci sono notizie circa una versione iOS.