Facebook: in arrivo diverse novità per le dirette video delle “Pagine”

Tramite il proprio blog ufficiale, gli sviluppatori di Facebook hanno annunciato l’arrivo di diverse nuove utility software a corredo delle funzioni di editing delle Pagine, ora migliorate nei sistemi di controllo e personalizzazione. Migliora, in particolare, la flessibilità di gestione dei sistemi di trasmissione delle dirette video tramite il social .

Di fatto, a partire già dalle prossime settimane, Facebook avvierà le fasi di implementazione dei sistemi di creazione delle dirette video direttamente da browser web, consentendo quindi a chiunque, in possesso di un laptop o deskop munito di webcam, di beneficiare delle funzioni di Live Streaming in alta qualità.

In aggiunta a tutto questo, inoltre, accanto alla figura dell’amministratore della pagina (l’unico a poter disporre la creazione esclusiva di dirette video) si affianca la figura del Live Contributor, il quale permetterà dunque agli stessi amministratori di adibire determinate persone alla creazione di nuovi live, disponendo, di fatto, la delega delle funzioni.

Ulteriori implementazioni prevedono la presa visione delle statistiche per tutte quelle pagine e profili in cui vi sia un numero di seguaci di almeno 5.000 unità. Qui, di fatto, potremo vedere i minuti totali visualizzati, nonché il numero totale delle visite ed il quantitativo di reaction, commenti e condivisioni realizzati. Gli insights saranno disponibili, inoltre, per l’app Facebook Mentions.

In aggiunta, Facebook prevede di inserire, sempre nel corso delle prossime settimane, anche:

a possibilità di bloccare in alto una serie di commenti, evidenziandone alcuni specifici per i propri telespettatori.

nuovo permanent link per le dirette video raggiungibile all’indirizzo facebook.com/pagename/videos

possibilità di pubblicare la medesima diretta video in più pagine simultaneamente una volta terminata.

