Facebook Fotocamera: aggiunte Storie e Direct

Il team di sviluppo Facebook introduce una nuova serie di tool che accrescono il margine di usabilità delle piattaforme social. In Italia ed in altri sette paesi del mondo si portano all’attenzione degli utenti i nuovi tools: camera in-app, Direct e Stories.

Le soluzioni proposte dal social network di Mark Zuckerberg trova forti somiglianze funzionali con i competitor di Snapchat ed Instagram. I nuovi strumenti sono stati introdotti in: Taiwan, Ungheria, Italia, Argentina, Norvegia, Svezia, Spagna e Malesia. In particolare le funzioni offrono:

Facebook camera in-app

Realizza una serie di effetti interattivi che rendono divertenti ed esclusivi i nostri scatti e provvedono a migliorare l’esperienza di condivisione dei contenuti per i quali si può modificare la visibilità secondo impostazioni per la privacy. Inoltre per contenuti acquisiti dalla fotocamera posizionata in alto a sinistra il social rende le foto e i video più grandi in modo da renderli ancora più visibili.

Facebook Direct

Si tratta di un’opzione creata allo scopo di condividere foto e video velocemente con uno o più amici allo stesso tempo. Attraverso la nuova fotocamera la condivisione sarà decisamente più semplice ed i contenuti si auto-distruggeranno dopo le 24 ore successive lo share così come accade su Snapchat.

Facebook Stories

Le storie sono invece tipiche di Instagram, acquisita da Facebook nel lontano 2012. Consente la condivisione di foto e video con amici nella propria Storyline senza apparire in bacheca o nel News Feed. Le storie spariscono dopo le 24 successive la pubblicazione. Tutti gli amici possono rispondere individualmente tramite la funzione Direct mentre per aggiungere un nuovo contenuto alla storia sarà sufficiente fare tap su “La Tua Storia” sulla sinistra, nella barra Storie in cima al News Feed.

Che cosa ne pensate di queste nuove aggiunte alle funzioni del social network?

