Facebook offre una sezione dedicata alle previsioni Meteo

Da qualche ora il team Facebook ha previsto l’introduzione di una nuova sezione dedicata alla valutazione delle condizioni meteo. Gli screenshot in allegato dimostrano come gli sviluppatori della nota piattaforma social abbiano resa accessibile un’apposita sezione dedicata alle previsioni meteorologiche sia per quanto riguarda la versione Desktop del platform che quella mobile tramite applicazione.

Allo stato attuale il servizio Facebook meteo non è disponibile per tutti gli utenti a livello internazionale ma una volta implementato l’aggiornamento si sarà in grado di raggiungerlo attraverso il News Feed o dal menu Mostra Tutto del’app per smartphone, dove troverà posto la nuova icona relativa al Meteo.

Le previsioni del tempo Facebook sono disponibili da tempo per tutti gli utenti sebbene nel corso di queste ore i developer di Menlo Park abbiano proceduto nella direzione di un nuovo aggiornamento che introduce un’analisi più selettiva delle previsioni basate sulla posizione dell’utente e su una stima per giorni successivi .

I dati mostrati all’interno della nuova sezione applicativi si basato sui dati provenienti direttamente dai server online del sito Weather.com. Come anticipato la nuova funzione renderà attivi di default i dati meteo relativi alla posizione dell’utente, sebbene si sia comunque in grado di cambiare il riferimento alla località agendo sull’icona dedicata relativa alle impostazioni di programma, allo stesso modo di quanto avviene per applicazioni simili.

Tra le altre possibilità offerte dai setting dell’applicazione vi è quella di poter scegliere il tipo di visualizzazione per le temperature che in questo caso possono essere espresse con le unità di misura per i gradi Celsius o in Fahrenheit.

Che cosa ne pensate di questa nuova funzione per l’app Facebook? Lasciateci pure tutte le vostre considerazioni al riguardo e diteci che cos’altro vi aspettereste di trovare con futuri update applicativi. Spazio ai commenti ed a tutte le vostre idee.

LEGGI ANCHE: Facebook Lite Android: ecco la versione alleggerita del social network