Facebook migliora la sicurezza: arrivano NFC e USB Security Key

Attraverso un comunicato ufficiale il team di Facebook ha introdotto un nuovo sistema di sicurezza alternativo per l’accesso al proprio profilo Facebook.

Gli utenti possono contare ora su ulteriori layer di sicurezza da fornirsi attraverso l’implementazione di nuovi sistemi che tengono conto non soltanto dell’autenticazione a due fattori tramite SMS o app Facebook ma anche su sistemi di tipo NFC (Near Field Communicatoni) e chiavi di sicurezza USB.

Lo ha fatto sapere nel corso di queste ore Facebook, che ha posto in essere una via alternativa al processo di autenticazione degli account utente, verso cui si dispone ora del supporto U2F (Universal 2nd Factor) della FIDO Alliance per l’autenticazione tramite USB Security Key, da registrare sulla pagine personale del proprio account. Si digita la password personale e si inserisce al chiave USB nel PC allo stesso modo di come si inserisce una comune chiave in una porta, tanto per intenderci.

Nel momento in cui la chiave viene riconosciuta avviene lo sblocco delle funzioni e del proprio account. Ovviamente i supporti devono essere adeguati a questo tipo di utilizzo, Un esempio pratico di supporto compatibile è dato in questo caso dai prodotti Yubikey di Yubico, grazie ai quali è possibile effettuare il processo di accesso in maniera facile e veloce.

L’utilità di una simile soluzione consiste nel fatto che gli utenti possono garantirsi una protezione dal phishing più efficace, oltre che l’interoperabilità data per l’accesso a servizi terzi come Google e Dropbox, a monte di un processo facilitato di login. Al momento l’applicazione delle funzioni si limita ai browser Opera e Chrome, mentre manca del tutto il supporto alle versioni mobile.

In merito a questa mancanza ci si può affidare per il momento ad un altro sistema introdotto in fase di apertura del post, ovvero il sistema NFC, che si rende attivo in presenza di Google Authenticator e del’ultima versione mobile del browser Chrome.

Per ulteriori informazioni aggiuntive in merito all’utilizzo delle nuove funzioni di sicurezza Facebook si rimanda all’apposita pagina ufficiale ed al riferimento posto in essere al’interno del Centro Assistenza.

Che cosa ne pensate di questi nuovi sistemi semplificati di login Facebook? Sono realmente una valida alternativa all’autenticazione a due fattori ed al processo di accesso classico? A voi tutte le considerazioni sul caso.

