Facebook testa gli ads pubblicitari all’interno dei video

Facebook pare abbia avviato una fase di test per l’introduzione dei sistemi di diffusione pubblicitaria all’interno dei video appartenenti alla piattaforma. Alo stato attuale si tratta soltanto, come riferito, di test aventi delle precise direttive di utilizzo.

Nel particolare, secondo quanto stabilito, i sistemi pubblicitari si attivano soltanto per i video che hanno una durata minima di 90 secondi, e nel momento in cui si ottemperi la visualizzazione del contenuto per non meno di 20 secondi.

Si tratta, come facilmente interpretabile, di una mossa legata al business del settore video. Se da una parte, infatti, il fatto di introdurre circuiti ads nei video Facebook giova agli editor, dall’altra c’è anche da dire che alla società va il 45% dei profitti.



Agli inserzionisti, quindi, sarà riservata una quota del 55% sul totale netto del guadagno per visualizzazione, Una mossa, questa mesa in atto dai creatori della piattaforma, che garantirà senz’altro un ampio margine di profitto ai creatori dei contenuti, i quali si spingeranno ora alla creazione di videoclip ottimizzati e di qualità. E voi che cosa ne pensate del fatto di inserire le pubblicità all’interno dei video Facebook? Lasciateci pure tutti i vostri commenti al riguardo.

