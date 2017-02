Facebook vs Facebook Lite: comparativa applicazioni

Da qualche giorno Facebook Lite popola le pagine del Google Play Store con un prodotto che si rende davvero utile in moltissime occasioni, prima fra tutte nel momento in cui si ha l’impossibilità di beneficiare di una connessione ad alta velocità ed in secondo luogo in presenza di uno smartphone entry-level che oltretutto bypassa i problemi legati all’eccessivo battery-drain causato invece dalla presenza dell’app ufficiale.

In questo nuovo post mettiamo in evidenza una comparativa diretta tra le due versioni, consci del fatto che lo sviluppatore si impegnerà ad aumentare il margine di usabilità delle nuove piattaforme.

Facebook vs Facebook Lite: Opzioni grafiche

In quanto Lite, l’ultima versione ufficiale del client si propone con forme minimalistiche che riducono all’essenziale il bagaglio grafico a corredo del prodotto. La versione semplificata pone in evidenza delle restrizioni alle funzioni dei menu ed alle funzioni applicative rispetto alla controparte standard e risulta pertanto decisamente meno accattivante sotto il profilo del layout.

Ad ogni modo l’utente ha comunque la possibilità di accedere al News Feed, ai messaggi, alle liste dei propri amici ed alle notifiche. In questo frangente è senz’altro interessante notare come l’utilizzo dei messaggi risulti perfettamente integrato nel nuovo sistema, il che evita il dover procedere all’installazione di Facebook Messenger per la gestione separata delle chat e dei gruppi di discussione.

La sezione A cosa stai pensando non ospita in questo caso la feature Trasmetti in diretta ma sarà comunque possibile aggiungere contenuti multimediali, sebbene in dimensione inferiore ai 2MB. Anche qui sarà possibile aggiornare il proprio stato anche se in questo caso non si potranno usare sfondi colorati.

Il menu laterale delle impostazioni offre i riferimenti ad icona quadrati in sostituzione delle classiche icone rotonde ed offrono un profilo colore decisamente meno vivace dell’app ufficiale standard. In questo contesto, inoltre, le voci sono state riviste a favore di opzioni meno ricche. Mancano in tal caso i rifermenti a: Preferenze della sezione Notizie, Collegamenti rapidi alla privacy, Persone seguite e Gestore delle pagine.

Facebook vs Facebook Lite: Prestazioni e Caratteristiche

Sebbene non vi sia la possibilità di beneficiare delle medesime funzioni offerte dall’app originale per i video istantanei e le reactions ai like oltre che per la fluidità generale nella visualizzazione delle GIF e dei post, la versione Lite di Facebook ha dalla sua un particolare privilegio, ovvero quello di garantire un ambiente unico per l’utilizzo delle funzioni di messaggistica private che altrimenti richiedono, come visto l’ausilio dell’app dedicata Messenger.

Un vantaggio di non poco conto che si somma in questo caso alla possibilità di utilizzare l’app su dispositivi dalle caratteristiche hardware datate e per tutti quegli utenti che desiderano minimizzare l’utilizzo del traffico dati in mobilità.

Facebook vs Facebook Lite: Quale versione conviene utilizzare?

In merito a questa questione la scelta è puramente soggettiva ed è da ricondurre pertanto alle specifiche necessità dell’utente finale. L’utilizzo di Facebook app consente di godere appieno di tutte le funzionalità previste dallo sviluppatore, a patto di utilizzare un servizio che chiaramente richiede una certa potenzialità hardware ed una certa autonomia energetica.

La versione Lite segna un deciso ritorno al passato dell’applicazione ma consente di realizzare un ambiente unificato per News Feed e Messaggi che di certo non dispiacerà a tutti coloro che desiderano preservare la batteria ed il traffico dati su dispositivi non proprio al top delle aspettative.

Personalmente ci riserviamo il fatto di consigliare l’utilizzo della nuova versione Lite che nel complesso rappresenta il miglior compromesso tra funzioni e compatibilità con i dispositivi. Questo vale per tutti coloro che fanno un uso saltuario della piattaforma. Diverso il discorso per i Facebook-addicted più sfrenati che non sanno rinunciare al’esperienza video.

L’avete provata? Che cosa ve ne pare? Siete passati alla versione Lite o non sapete rinunciare alla versione classica? A voi tutti i commenti al riguardo.

