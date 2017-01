Facebook, Zuckerberg annuncia nuovo data center in Europa

Facebook prosegue la sua espansione strategica, a Mark Zuckerberg non bastano i numeri da urlo del suo social network e l’acquisizione di WhatsApp, altro servizio leader. Nuovi progetti, stavolta riguardanti la costruzione di infrastrutture, coinvolgono il nuovo progetto europeo targato FB.

Un progetto green, che porterà posti e innovazione nel cuore della vecchia Europa. Zuckerberg continua a investire, puntando a puntellare un impero già di dimensioni sbalorditive. Scopriamo insieme cosa ha in serbo il magnate dei social.

Facebook approda in Danimarca

Fino a oggi la città di Odense è stata famosa per aver dato i natali ad Hans Christian Andersen, scrittore di fiabe celeberrime quali “La Sirenetta”, la città danese avrà presto un altro motivo di vanto.

Si tratta del data center che Facebook intende costruire, nelle scorse ore l’annuncio di Zuckerberg tramite il proprio profilo ufficiale. Una struttura per l’elaborazione dati, la terza in Europa dopo quelle in Irlanda e Sveglia, l’ottava in totale.

Un progetto ambizioso, un progetto green, visto che sarà “alimentato al 100% da energie rinnovabili”. Zuckerberg sottolinea il forte impatto in termini di occupazione, ben 56.500 metri quadrati che costeranno più di 100 milioni di dollari.

Niall McEntegart, direttore dei data center Facebook, ha spiegato al giornale danese Flyens che la struttura sorgerà in un’area industriale e che con tutta probabilità sarà inaugurata nel corso del 2020.