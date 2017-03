Fastweb FastGate: caratteristiche e specifiche del nuovo modem router WiFi

Fastweb FastGate è il nuovo modem router realizzato e distribuito dall’omonimo ISP nazionale, ed integra in uno chassis elegante tutte l’interattività e le funzionalità di cui abbiamo bisogno per gestire agevolmente, e semplicemente, il nostro network casalingo.

Il nuovo dispositivo contribuisce a generare un serio balzo generazionale nel panorama dei device indirizzati alla gestione WiFi delle nostre reti. In questo caso, il router Fastweb ingaggia una competizione diretta con i rivali più blasonati, da volersi con i prodotti delle categorie Netgear, TP-Link, Fritz e D-Link. Scopriamolo insieme.

Fastweb FastGate – Design

Il design e la progettazione di questo nuovo device sono le sue prime carte vincenti. Si caratterizza per un disegno innovativo e compatto. Dotato di tre indicatori LED che identificano rispettivamente Stato della Linea, Stato del WiFI e WPS Attivo è fornito anche con 3 pulsanti soft-touch che attivano le rispettive funzioni di testing della linea, testing del WiFi e attivazione/disattivazione dell’opzione WPS.

Un’ulteriore spia LED è presente al fine di indicare la presenza attiva del supporto. Si ricorda, inoltre, che la gestione degli indicatori può avvenire anche tramite la comoda interfaccia software, disposta per il web server integrato. In tal caso, è possibile inibire l’illuminazione in fasce orarie specifiche o disattivare del tutto le spie luminose.

La zona retrostante ospita l’ingresso DSL per il segnale analogico della linea e due ulteriori ingressi telefonici per l’utilizzo dei servizi VoIP. Non mancano nemmeno 2 porte USB 3.0 per l’utilizzo di dispositivi quali chiavette USB, hard disk, NAS e stampanti e 4 porte Ethernet Gigabit. Completano il profilo posteriore gli ingressi per l’alimentazione del device ed il pulsante di reset.

La zona laterale ospita, invece, uno sportellino con integrato un modulo per il collegamento degli ingressi digitali (ADSL, VDSL e Fibra). Si offre il supporto al protocollo IPV6 e può anche fungere da hotspot WOW FI, gestibile ed ampiamente configurabile direttamente tramite tre pulsanti touch o app proprietaria per smartphone Android ed iOS.

Fastweb FastGate – Software e portata di rete

Le qualità di questo router Fastweb FastGate si concretizzano nell’ottima stabilità offerta dalla connessione senza fili. In questo caso, infatti, popolano il device le 6 antenne WiFi Dual-Band (4x 5 GHz e 2x 2,4 GHz), le quali consentono di ottenere un range di copertura ottimale del segnale anche su medie distanze. La qualità di trasmissione è garantita dal rispetto degli standard 802.11n per i 2.4GHz e 802.11ac per i 5GHz.

Un’altra peculiare qualità del modem si deve alla gestione software tramite interfaccia web server. Disponibile sia in versione web (tramite browser) che tramite apposita applicazione (per nuovi clienti), permette di configurare facilmente ogni aspetto del nostro network, riuscendo a gestire un massimo di 126 dispositivi simultaneamente.

FastWeb FatGate – Funzioni

Una delle funzioni più interessanti di questo prodotto è senz’altro rappresentata dalla feature di Parental Control, attraverso cui disporre non soltanto del log degli accessi, ma anche di un sistema di blocco selettivo programmato per la larghezza di banda da concedere in uso.

Le funzioni di Stop e Boost, consentono in questo caso di evitare eventuali colli di bottiglia che si potrebbero andare a creare nelle ore più concitate, ovvero quelle in cui vi è un maggior un numero di dispositivi collegati. Si pensi, tanto per fare un esempio, ad uno scenario in cui è in corso una riproduzione in streaming. In questo caso, l’eventuale presenza di molteplici dispositivi, quali smartphone e tablet, potrebbe compromettere l’esperienza di visione del contenuto. Programmando uno Stop forzato ad orari prestabiliti si avrà, in questo caso, il beneficio di una trasmissione stabile.

Allo stesso modo, sfruttando le opzioni di Controllo Parentale, è possibile inibire l’accesso a ben determinati portali web, negandone l’accesso a tempo indeterminato configurando le porte ed eseguendo il port mapping di console e servizi.

La compagnia puntualizza in merito alla gestione degli accessi ai servizi, dicendo che:

“ll Firewall in modalità OFF permette tutte le connessioni in uscita senza restrizioni. In ingresso, le connessioni IPv4 sono regolamentate dalle sezioni di DMZ e Port Mapping, le connessioni IPv6 sono senza restrizioni”

Con sistema DMZ attivo, tra l’altro, Fastgate inoltrerà verso il client configurato nella DMZ tutte le connessioni provenienti dalla WAN ad esclusione di quelle connessioni presenti in eventuali port-mapping configurati.

Per quanto concerne le interfacce di comunicazione USB, come visto, sarà possibile abilitare le funzioni di Print Server per la stampa e la condivisione di file tramite dischi rigidi connessi al modem, tramite protocollo di gestione DLNA.

Il sistema integrato Mobile Backup, inoltre, utilizza il modem UMTS per trasmettere i pacchetti anche in assenza di connessione. Dalle impostazioni LAN è possibile intervenire sui parametri e disporne il monitoraggio.

Per finire, abbiamo anche il canale Telefono, il quale offre uno storico delle telefonate in ingresso ed in uscita ed un log delle chiamate eventualmente perse, con tanto di indicazione del chiamante e della durata della conversazione.

Per quanto concerne la sezione WiFi, il router consente l’utilizzo dei due canali a 2.4 e 5 GHz. I menu consentono di navigare le varie opzioni di personalizzazione della rete, come il sistema di protezione predefinito. In tal caso, possiamo avere:

WEP

WPA2-PSK

WEP-PSK + WPA2-PSK

WPA2-Enterprise

Un semplice pulsante, tra l’altro, consente di operare una divisione selettiva delle reti selezionando il network con SSID desiderato.

Presente anche la funzione WPS (sia a livello fisico che software), la quale consente di stabilire una connessione veloce tra il router ed un device WiFi. La nota ufficiale rilasciata dall’operatore consiglia:

“Premi il tasto sul tuo Fastgate per alcuni secondi, finché il LED inizierà a lampeggiare. Entro 120 secondi, premi il tasto WPS anche sul dispositivo che vuoi accoppiare. Al termine dell’operazione una luce bianca fissa ti notificherà l’avvenuta connessione. In presenza di luce rossa, nessuna connessione potrà essere stabilita”

Per concludere, abbiamo anche una sezione Test, attraverso cui ottenere un report temporale sulla stabilità della rete. Il rapporto può essere condotto in tempo reale o sulla base di una programmazione in scheduling.

Il nuovo modem-router Fastweb FastGate viene concesso dietro pagamento rateale ai nuovi clienti che si abbonano al servizio tramite il sito ufficiale. Coloro che appartengono già all’operatore, invece, possono richiederlo visitando l’apposita Area Clienti MyFastPage. Che cosa ve ne pare di questo dispositivo? Lo avete già provato? Cosa vorreste migliorare? Lasciateci pure tutte le vostre personali considerazioni al riguardo.

LEGGI ANCHE: ADSL e Fibra Ottica: le migliori offerte di Marzo 2017