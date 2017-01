Fastweb Mobile 4G LTE: tutti i dettagli

Come visto in occasioni precedenti Fastweb Mobile ha posto in essere la sua presenza nel campo delle telecomunicazioni mobili in standard 4G LTE per smartphone e tablet. Attualmente la compagnia vanta un range di copertura nazionale 4G Plus pari al 95% in ben 527 comuni ed offre servizi a tariffe decisamente concorrenziali.

Grazie alla nuova iniziativa Fastweb tutti gli utenti possono contare ora sul supporto al 4G in alta velocità: Le zone ove risulta effettiva la presenza del servizio garantiscono fino a 300Megabit in download, una velocità sufficiente a garantire un servizio di streaming online videomusicale sempre impeccabile. Altrettanto affidabile nell’utilizzo delle videochiamate e per il download di allegati di dimensioni generose.

Gestione perfetta anche del gaming online e dei sistemi di condivisione in upload e download tramite cloud. La copertura in zona può essere verificata facilmente attraverso il tool messo a disposizione dalla compagnia tramite il suo portale ufficiale.

In aggiunta all’introduzione dei sistemi Fastweb 4G Plus troviamo un’opportunità unica riservata a tutti coloro che sono già clienti per il residenziale. Infatti a tutti gli affiliati viene riservato il privilegio di fruire degli hotspot gratuiti dislocati in tutta Italia, potendosi garantire l’accesso ai network WoW Fi concepito per la condivisione delle risorse di rete. I propri GB non vengono in questo caso consumati e si potrà navigare al massimo della velocità senza la preoccupazione di rimanere a corto di traffico dati.

Per quanto riguarda la offerte Fastweb abbiamo delle proposte piuttosto interessanti:

Fastweb Mobile 250

Con Mobile 500 puoi usufruire di minuti illimitati verso tutti i mobili Fastweb e di 250 minuti al mese verso tutti i telefoni mobili nazionali e 250 SMS. Accanto al bundle per le chiamate abbiamo anche ben 6GB di traffico dati al mese. Per i già clienti fissi o clienti fisso-mobile il costo della promozione è di €6 al mese, mentre per i nuovi utenti o per i solo mobili è di €10 al mese: Il contributo di attivazione è in ogni caso di €20.

Fastweb Mobile 500

L’offerta comprende stavolta 500 minuti al mese verso tutti ed illimitati verso utenze Fastweb e 500 SMS verso tutti i telefoni mobili nazionali. In questo abbiamo 3GB di traffico dati sotto rete 4G LTE con un contributo iniziale di €20 ed un costo di €6 al mese per i clienti da casa o fisso-mobile e €10 per tutti i nuovi utenti ed i clienti solo mobile dell’operatore. Vi è anche l’opzione 1GB a €3 al mese e 2GB a €6 al mese per aumentare il limite del bundle dati disponibile.

Fastweb Mobile Freedom

Disponibile per clienti ricaricabili ed in abbonamento comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti e 6GB di dati Internet senza alcun vincolo. In questo caso il contributo iniziale per l’attivazione del’offerta è di €25 per gli utenti ricaricabili e di €15 per gli utenti in abbonamento. Chi decide di scegliere l’opzione fisso+mobile ottiene €5 di sconto.

Fastweb SuperWeb

Offerta pensata espressamente per chi utilizza il proprio smartphone per navigare, guadare video e scaricare file dalla rete. Offre infatti ben 15GB di dati in promozione a €10 al mese per i primi 3 mesi ed a €15 per le successive attivazioni: Anche qui l’opzione fisso e mobile garantisce uno sconto di €5.

Che cosa te ne pare dell’offerta Fastweb per il mobile? Lasciaci pure tutte le tue personali considerazioni al riguardo.

LEGGI ANCHE: Fastweb Mobile: arrivano le nuove SIM 4G