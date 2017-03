Festa del papà, 5 regali hi-tech per genitori moderni

La festa del papà è il momento migliore per festeggiare sia i papà che i bambini, perché, lo sappiamo, una delle cose più belle di avere figli è avere una scusa per tornare a giocare come si faceva da bambini.

Tra pappe, pannolini e videogiochi, essere papà oggi è sempre più complesso, ed è una buona idea sfruttare tutto l’aiuto che può offrire la tecnologia. Abbiamo selezionato i 5 regali hi-tech più utili per i papà di oggi, indispensabili per affrontare con slancio rinnovato ogni sfida quotidiana.

Nestcam, la smart camera di Google

Se il papà che volete festeggiare passa molto tempo lontano da casa, questo è un ottimo regalo per dargli la possibilità di fare qualche “incursione” nella vita del proprio figlio, magari quando sta giocando in cameretta, oppure per “spiarlo” durante il sonnellino pomeridiano, senza però muoversi dall’ufficio. Nestcam offre una comunicazione a due vide, quindi è possibile anche salutare i bambini, direttamente dal proprio smartphone. Oltre ad avere un bellissimo design, Nestcam può anche avere la funzione di baby monitor, e ovviamente di telecamera di sorveglianza

Nintendo Switch

Alzi la mano chi non ha mai utilizzato l’iPad o lo smartphone per tenere calmi i bambini, magari al ristorante, oppure in qualche sala d’attesa particolarmente noiosa o spaventosa. la nuova console Nintendo costa meno di un iPad o di uno smartphone top di gamma, ed offre un sacco di possibilità di gioco in multiplayer, per giocare insieme sia a casa che in mobilità. Se volete fare un regalo ad un papà che ama i videogiochi, e che al contempo vuole tenere occupati i suoi bambini durante i viaggi lunghi in macchina, questa è l’idea definitiva.

Oblumi, termometro smart

Oblumi è un piccolo gioiellino: si attacca all’uscita cuffie dello smartphone e misura via infrarossi la temperatura di qualsiasi cosa, dal latte nel biberon alla fronte di vostro figlio. Oltre a questo, una app personalizzabile consente di tenere monitorate le variazioni di temperatura di più bambini. É utilissimo nel caso in cui abbiate più bambini in casa, con il vizio di passarsi a cascata le malattie. Lo abbiamo provato qui in redazione e siamo rimasti colpiti dalla funzionalità e semplicità d’uso, e per una volta il rapporto qualità prezzo è incredibilmente conveniente.

Children’s Monster

Ammettiamolo, le app per bambini, anche molto piccoli, diventano sempre più belle ed educative, tanto da essere paragonate ai libri animati più classici. Lasciare in mano il vostro preziosissimo iPad ad un bambino di uno o due anni però potrebbe essere una pessima idea. Ecco allora una custodia divertente ed a prova di bambino, pronta per resistere anche ai colpi più duri. Prodotta dalla Duragadget, children’s monster è un prodotto di ottima fattura e dal design divertente, con un prezzo assolutamente ragionevole.

Xiaomi 90 Minutes, la scarpa intelligente

Quando una donna diventa madre, per ovvie questioni biologiche aumenta di peso. Quando un uomo diventa papà, per questioni assolutamente misteriose aumenta incredibilmente di peso. La scienza conosce molto bene il fenomeno e lo chiama “sindrome da condivisione del nido” e, se non sa spiegarne del tutto le cause, sicuramente conosce il modo per porvi rimedio. Una scarpa da Jogging quindi è un messaggio inequivocabile del fatto che sia arrivato il momento di far scendere quella pancetta.

La scarpa da Joggin Xiaomi 90 Minutes è il regalo ideale per il papà che ama correre ed impazzisce per la tecnologia; una volta collegata, via bluetooth, allo smartphone, fornirà un sacco di informazioni, com distanza percorsa, velocità media, calorie bruciate, dislivello e molto altro.

Bonus: Save the Children

Se il papà che volete festeggiare ha già tutto, è il momento ideale per regalare qualcosa ha chi non ha più niente. Da anni Save the Children ha attivato un servizio di regali solidali, che in pratica vi consente di regalare medicine, scorte di cibo, kit di pronto soccorso, ma anche cibo o acqua pulita, a tutti quei bambini che, per colpa della guerra o di disastri naturali, non hanno più nulla.

Funziona così: andate sul sito, scegliete cosa volete regalare, ad esempio 5 polli, ed inserite l’indirizzo email del destinatario del regalo; il vostro papà riceverà il regalo in formato digitale, mentre i vostri soldi verrano spesi per portare quello che avete acquistato a chi ne ha realmente bisogno. E non c’è modo migliore per festeggiare un papà, del pensare a tutti i bambini in difficoltà.

