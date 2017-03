Firefox 52 Android: migliora il controllo multimediale e la sicurezza

by Domenico Pitasi





Il team di sviluppo di Mozilla Firefox Browser ha rilasciato sul Google Play Store la nuova versione stabile aggiornata per il proprio sistema di navigazione web.

Dopo la Beta giunta ad inizio Febbraio 2017, gli sviluppatori hanno annunciato l’arrivo del nuovo update attraverso il proprio sito ufficiale, riportando una serie di interessanti miglioramenti ed aggiunte alle funzioni applicative.

Nello specifico, Firefox 52 aggiunge i controlli multimediali Play/Pausa direttamente nella barra delle notifiche. A questo primo aggiornamento alle funzionalità dell’app, si aggiunge la possibilità di contare su un miglior margine di sicurezza, da fornirsi tramite l’applicazione del flag “secure” sui cookies dei siti HTTP. In tal senso, come spiegato dal team di sviluppatori Firefox, verrà impedita la sostituzione di un cookie “sicuro” con uno omonimo contenente codice malevolo.

Altrettanto importante è l’ottimizzazione imposta al codice, che ha consentito una riduzione del peso dell’app Firefox di ben 5MB. Il nuovo aggiornamento è già disponibile al download attraverso il canale diretto dello store di Google ed in formato APK. Per scaricarlo è sufficiente fare riferimento al badge che trovi a fondo pagina. Come ti sembra il nuovo browser? A te tutte le valutazioni del caso.