Ford punta all’autonomia con le sue nuove vetture elettriche

Ford ha annunciato la sua nuova road-map di sviluppo nel settore automotive di appartenenza per i prossimi 5 anni, i quali si arricchiranno di nuovi veicoli elettrici ibridi certificati. Saranno, in particolare, 13 i nuovi modelli che seguiteranno al business plan aziendale e, tra questi, la Mustang, l’F-150 e il Transit Custom.

L’elenco delle prime 7 proposte comprende SUV elettrici compatti 100% elettrci, con autonomia dichiarata di ben 480 chilometri ed ulteriori 2 modelli da affiancare alla prima in qualità di ibridi della categoria. Saranno, questi ultimi, da destinare alle forze di polizia e rappresenteranno i top di gamma per le vetture ad alta potenza.

L’investimento nel settore delle auto elettriche tocca un business di ben 700 milioni di dollari americani e conta sulla realizzazione di una linea di produzione all’avanguardia che, nelle intenzioni del Presidente neo-eletto, si sposteranno dal Messico verso il suolo statunitense.

Ford investe in misura sempre più marcata nel settore dei veicoli eco-friendly, come testimonia una recente dichiarazione dell’amministratore delegato, Mark Fields, il quale ha rilasciato pubblico annuncio in merito a quella che sarà la visione automobilistica della casa madre dal punto di vista tecnologico. L’intervento, testimoniato in video, ha messo in risalto i piani per la creazione di soluzioni ibride ad alto tasso tecnologico e, nella visione specifica, aventi autonomie prossime ai 500 chilometri su singola carica.

In un quadro ancor più ampio, si sono abbracciati discorsi sul processo di elettrificazione da portarsi avanti entro il 2020, a fronte di un investimento da ben 4.5 miliardi di dollari destinato all’introduzione di nuove tecnologie che trasformeranno radicalmente l’auto, esulandola dal contesto tradizionale e rifacendosi, invece, ad un concetto completamente nuovo che mette in risalto la sicurezza, le funzionalità, la mobilità ed i sistemi di guida autonoma integrati.

Come già accennato, i primi 7 modelli elettrici che hanno trovato conferma sono rappresentati dal SUV compatto, prodotto a Flat Rock e di prossima commercializzazione entro il 2020 nel Nord America, Europa ed in Asia e da altri 6 modelli principali. Tra questi, si hanno una versione ibrida del pick-up F-150 (con disponibilità entro il prossimo 2020) da utilizzarsi anche come generatore elettrico mobile, una versione ibrida dell’attuale e intramontabile Ford Mustang completamente rivisitata, una versione plug-in del Transit Custom da rilasciarsi nel 2019 e 2 veicoli indirizzati alle forze dell’ordine.

Ford ed il processo di elettrificazione

Già da quest’anno, Ford Auto ha inizializzato il processo tecnologico di elettrificazione per le vetture. In Europa, entro fine anno, avremo a che fare con il debutto del Transit Custom Plug-in Hybrid, il quale porterà un nuovo concept auto dotato di una serie di servizi dedicati alla mobilità su strada così come alla telematica ed alla connettività outdoor. In aggiunta, la compagnia sta sperimentando nuovi sistemi per la realizzazione di veicoli elettrici prototipo da rilasciarsi negli USA ed in Europa. Test che avranno inizio in questo 2017 e che si completeranno con due nuovi progetti.

Il primo di questi progetti dedicati all’ampliamento dell’ecosistema Ford include una rete di hotspot per la ricarica rapida a 350KW, per un iniziale obiettivo di 400 stazioni da insediarsi in tutta Europa e basate sullo standard Combined Charging System (CCS).

Il secondo obiettivo, invece, risulta essere decisamente più interessante, e consta in un piano di ricarica senza fili per l’approvvigionamento energetico delle batterie Ford Auto. Soluzioni che potranno trovare posto su strada o secondo il sistema in-garage. In tal senso, il divario tra un comune sistema a combustibile ed uno elettrico sarebbe presto colmato sul piano dell’autonomia.

