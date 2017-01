Foto spettacolare per il Samsung Galaxy S8: display più bello di sempre per uno smartphone

Lo scorcio iniziale di questo 2017 è stato senza ombra di dubbio interessante per tutti coloro che seguono da vicino le vicende che ci porteranno alla presentazione del tanto atteso Samsung Galaxy S8. Al dì là della data entro cui sarà presentato lo smartphone, visto che ancora oggi gli addetti ai lavori si dividono tra la tesi incentrata su febbraio e quella su aprile, oggi 3 gennaio dobbiamo prendere atto delle ultime notizie che giungono direttamente dalla Cina.

Nel dettaglio, al dì là della foto che vi riportiamo di seguito, utile per capire quali siano le reali intenzioni da parte del produttore coreano per quanto concerne il design del nuovo Samsung Galaxy S8, è interessante sottolineare che il rapporto tra display e struttura generale dello smartphone potrebbe essere pari effettivamente al 90%, o se preferite a 9:10. Insomma, un vero e proprio gioiellino a quanto pare.

Insomma, nonostante in mattinata abbiamo già avuto modo di condividere con voi alcuni interessanti rumors asiatici, i dettagli trapelati in queste ore certo non possono essere considerati secondari da tutti coloro che seguono sempre con grande attenzione le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S8. Del resto, da tempo si parla di un display più grande, nonostante il fatto che le dimensioni generali dello smartphone non dovrebbero subire grandi cambiamenti rispetto a quanto abbiamo avuto modo di toccare con mano con il Samsung Galaxy S7.

Non resta che attendere le prossime settimane, quando sapremo in primo luogo se il Samsung Galaxy S8 verrà presentato in occasione del Mobile World Congress di Barcellona a fine febbraio, oppure se dovremo attendere aprile, con l’apposito evento di New York. Sulla questione display, invece, ormai ci sono pochi dubbi e la sensazione è che non andremo poi così lontani dall’immagine condivisa con voi oggi.