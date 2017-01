Fotocamera iPhone 7 Plus smette di funzionare su alcuni dispositivi, panico tra i fan

Se da poco avete provveduto ad acquistare il nuovo e potentissimo top di gamma iPhone 7 Plus della casa produttrice Apple, vi consigliamo vivamente di leggere con la massima attenzione questo articolo.

Entrando nello specifico, grazie ad una segnalazione che c’è stata fatta da BGR, siamo venuti a conoscenza come qualche utente sta iniziando a riscontrare dei seri problemi con la fotocamera presente a bordo proprio dell‘iPhone 7 Plus. Tuttavia, bisogna evidenziare che per il momento le segnalazioni pervenute sono ancora poche, ma su Reddit si possono già osservare molti post in merito.

Concentrandoci sul problema, che pare interessare per il momento solo ed esclusivamente l’iPhone 7 Plus, la fotocamera smette di funzionare improvvisamente: aprendo l’applicazione fotocamera o qualunque altra app che si affida alla fotocamera del melafonino, gli utenti si imbattono in una fastidiosa schermata nera e non possono effettuare foto e registrare nessun filmato.

Come già ribadito qualche riga sopra, per ora le segnalazioni arrivare sono ancora poche, ma stanno crescendo sempre di più in queste ultime settimane. Qualche utente inoltre ha notato che il problema riguardante la fotocamera dell’iPhone 7 Plus si presenta quando il dispositivo arriva a temperature altissime e logicamente inizia a surriscaldarsi, mentre altri addirittura non hanno più potuto riattivare la fotocamera.

In ogni caso non allarmatevi, Apple è disposta a cambiare l’iPhone 7 Plus sostituendolo con uno nuovo. Chi di voi ha avuto un problema del genere con il proprio dispositivo Apple? Fatecelo sapere nel box apposito ai commenti.