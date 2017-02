Frammentazione Android Febbraio 2017: Nougat guadagna quota

Google ha disposto l’aggiornamento dei dati inerenti la frammentazione Android Febbraio 2017 che prevede una valutazione oggettiva sull’adozione dei sistemi del robottino verde di Mountain View.

Al momento gli sviluppatori delle varie software house mobile sono al vaglio del rilascio dei nuovi sistemi operativi Android Nougat, non ancora inseritesi a pieno titolo sul parco device internazionale. All’appello mancano infatti molte soluzioni Samsung, Huawei, Sony ed HTC ed il tasso d’influence degli OS preveder una crescita da volersi in vista dell’introduzione dei nuovi terminali mobili da presentarsi per il prossimo MWC 2017 e per il resto dell’anno.

Al momento il guadagno in punti percentuali sull’adozione degli OS Android N conta sull’1% di quota, un traguardo di certo piccolo ma a dir poco importante. Con Marshmallw si osserva invece un cambiamento importante che punta a spodestare del tutto Lollipop che rispecchia la quota di maggioranza dei sistemi con un 32.9% che fa capo ad un Android M ormai alle sue spalle (30.7%).

Scende Ice Cream Sandwich mentre resta ancora in voga Android Kitkat con un buon 21.9%. In vista delle future e prossime implementazioni di sistema per l’ultima release si prevede una notevole rivalutazione dei risultati statistici. E tu hai ricevuto l’aggiornamento Nougat? Come ti trovi? Faccelo sapere attraverso i tuoi commenti e valuta tutti i miglioramenti introdotti dal sistema attraverso il nostro post di riferimento.