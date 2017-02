E’ il #friendsday: Facebook celebra la giornata degli amici

Il tempo vola, Facebook compie 13 anni, il social network che ha rivoluzionato l’era digitale è stato attivato online il 4 febbraio 2004.

Quello che è diventato il colosso dei social network, fu lanciato come piattaforma per i soli studenti dell’Università di Harward dai tre futuri miliardari, Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes.

Dopo essersi diffusa anche in altri istituti universitari americani, la piattaforma social in poco tempo raggiunse un livello di successo mondiale con una diffusione virale.

Dall’anno scorso Facebook ha deciso di celebrare il proprio compleanno ideando il “friends day”: la giornata degli amici.

Così per l’occasione, gli utenti del social avranno un regalo simpatico sulle loro bacheche: un video personalizzato da poter condividere con i propri amici.

Il tema del video è la sagoma di una persona che balla con un layout delle immagini del profilo dell’utente e gli scatti più belli con i suoi amici.

Una vera e propria pioggia di foto ricordo da poter condividere con gli amici più cari. I video prima di esser pubblicati possono essere modificati a proprio piacimento, basta cliccare sul tasto “modifica”. Il video ha la durata di un minuto e potrà essere condiviso nella home con un messaggio personalizzato oltre a quello di default.

Il video del#friendsday viene proposto con questo messaggio: “I nostri amici fanno parte di noi – scrive Facebook – pertanto abbiamo creato questo video per festeggiarli”.

La funzione è stata lanciata qualche giorno prima rispetto all’effettiva data del compleanno di Facebook, per poter dare agli 1,86 miliardi di utenti la possibilità di condividere i propri ricordi con tutti i loro contatti.

FACEBOOK coglie l’occasione per festeggiare anche la chiusura in positivo dell’ultimo trimestre: 1,86 miliardi gli account attivi e ricavi in aumento del 51%.

