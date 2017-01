Gabe Newell su Reddit: non più Half Life 3, ma altri giochi single player

Il leader della Valve, Gabe Newell, ha risposto a numerose domande su Reddit, durante un Ama, tenutosi qualche ora fa. Il patron di Valve è stato vagamente sfuggente nelle sue risposte, ma siamo comunque riusciti a capire qualcosa di interessante:

Half Life e Portal: Half Life 3 non si farà, ma nonostante questo sono previsti altri titoli single player ambientati nell’universo di Half Life e Portal, che abbiamo già visto coincidere in un certo modo alla fine di Episode 2. Valve non abbandona il single player, quindi.

Film: i rumors che volevano in lavorazione un film, ambientato nell’universo portal/halflife, prodotti da J.J. Abrams, sono confermati, e forse saranno addirittura 2. Qualche pregevole esperimento, non ufficiale, era già stato fatto. Ve lo condividiamo qui sotto.

Source 2: il motore di Valve continuerà ad essere gratuito per gli sviluppatori. Gabe Newell ha dichiarato che vorresse diventasse l’unico motore utilizzato all’interno della community. Qui tutto quello che può servirvi in merito: Valve Developer Community

Realtà Virtuale: Valve sta lavorando ad espandere la propria offerta al mondo del VR Gaming, in particolare sfruttando HTC Vive.

DOTA 2: Gabe Newell ha affermato che DOTA2 è la serie multiplayer che preferisce in assoluto, semplicemente perchè non ha avuto un coinvolgimento direttivo eccessivo nello sviluppo del gioco.

Oltre a questo, il patron Valve ha affermato che rendere partecipe la community di ogni decisione dell’azienda sarebbe una perdita di tempo sia per la user base che per gli sviluppatori; nonostante ciò, ascoltano moltissimo i consigli dei propri clienti, ma l’azienda preferisce far parlare i propri prodotti piuttosto che i propri portavoce