Galaxy A 2017: ecco le features inedite dei nuovi mid-range di Samsung

Due giorni fa, Samsung ha svelato in via ufficiale la nuova gamma di smartphone di fascia media Galaxy A 2017 che si compone dei nuovi A3, A5 ed A7 (quest’ultimo non commercializzato in Europa). I tre dispositivi presentano delle caratteristiche inedite per gli smartphone Samsung non di fascia alta che potrebbero garantire una marcia in più nel confronto con gli smartphone di altri costruttori. Vediamo, nel dettaglio, alcune delle nuove caratteristiche dei device della gamma Galaxy A 2017.

Always On Display

La presenza della funzione Always On Display tra le specifiche tecniche dei nuovi Galaxy A 2017 rappresenta, senza dubbio, un plus importante per i nuovi mid-range di Samsung. Sfruttando al massimo le potenzialità della tecnologia Super AMOLED, questa funzione permette di visualizzare le notifiche in arrivo a display spento. Si tratta di una feature che ha debuttato lo scorso anno sul Galaxy S7 e sul Galaxy S7 Edge e che è stata riproposta anche dallo sfortunato Galaxy Note 7 caratterizzandosi, quindi, come un’esclusiva degli smartphone top di gamma di Samsung lo scorso anno.

Impermeabilità all’acqua

La certificazione IP68 rappresenta un importante aggiunta alla scheda tecnica dei nuovi Galaxy A3, A5 ed A7 2017. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una caratteristica esclusiva dei top di gamma di Samsung che ha esordito con il Galaxy S5 ed è ritornata di moda con il Galaxy S7. Si tratta di un’aggiunta davvero molto comoda che diminuirà, di molto, il rischio di rotture accidentali degli smartphone permettendo, inoltre, anche un utilizzo in acqua.

Fotocamera anteriore da 16 Megapixel

I nuovi Galaxy A5 e Galaxy A7 2017 possono contare, rispetto ai loro predecessori, sull’aggiunta di una fotocamera anteriore da ben 16 Megapixel. Con l’eccezione dei Galaxy C esclusivi per il mercato cinese, è la prima volta che Samsung propone un sensore con una risoluzione così alta per la camera frontale di uno dei suoi smartphone. Da notare, purtroppo, che il Galaxy A3 2017 presenta un sensore differente, da “appena” 8 Megapixel.

USB-C

La nuova gamma Galaxy A 2017 segna il debutto dei connettori USB Type-C in sostituzione della tradizionale porta microUSB. I vecchi cavi e caricatori non saranno più compatibili con i nuovi smartphone A 2017 ma i vantaggi delle USB-C rendono i nuovi dispositivi di fascia media di Samsung più moderni e, potenzialmente, più longevi.

Leggi anche: Galaxy A5 2017 vs A5 2016: Specifiche tecniche e prezzi a confronto

Memoria RAM e storage

Un altro aspetto da non sottovalutare delle specifiche tecniche dei nuovi smartphone di Samsung è l’incremento della memoria RAM. Il Galaxy A3 passa da 1.5 GB della versione 2016 a 2 GB della versione 2017 mente il Galaxy A5 passa da 2 a 3 GB. Cresce anche la memoria interna del Galaxy A5 2017 che raggiunge, finalmente, i 32 GB. Il nuovo A7 2017 continua a presentare 3 GB di RAM ma passa da 16 a 32 GB di storage interno.

I nuovi smartphone della gamma Galaxy A 2017 debutteranno sul mercato nel corso del mese di febbraio. Come detto in apertura, in Italia verranno commercializzati esclusivamente i Galaxy A3 ed A5 2017.