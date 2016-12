Galaxy A 2017, presentazione fissata il 5 gennaio

In queste ore, Samsung ha iniziato ad inviare una serie di inviti stampa relativi ad un nuovo evento in programma il prossimo 5 di gennaio in cui si fa un preciso riferimento al debutto dei nuovi smartphone della gamma Galaxy A 2017 che arriveranno sul mercato, Italia compresa, entro la fine del mese di gennaio.

I dispositivi che saranno svelati la prossima settimana dall’azienda coreana saranno tre: Galaxy A3, Galaxy A5 e Galaxy A7 in versione 2017. Questi tre smartphone andranno a sostituire i tre modelli già presenti sul mercato. Come detto anche in precedenza, la data di uscita dei terminali dovrebbe essere fissata per la fine del mese di gennaio. E’ importante sottolineare che, a meno di sorprese, in Italia Samsung dovrebbe commercializzare esclusivamente il Galaxy A3 2017 ed il Galaxy A5 2017. Il phablet A7 2017 non dovrebbe arrivare sul nostro mercato ma ulteriori dettagli dovrebbero emergere proprio il 5 di gennaio. Nel frattempo, in rete, emergono nuovi render che anticipano quelli che saranno i colori ed il design dei nuovi terminali.

Vediamo, di seguito, quelle che saranno le specifiche tecniche dei nuovi smartphone della gamma Galaxy A 2017. Ricordiamo che tutti e tre gli smartphone potranno contare sulla certificazione di impermeabilità ad acqua e polvere e sul sistema operativo Android Marshmallow in versione 6.0.1 che verrà aggiornato, nel corso del primo semestre del prossimo anno, ad Android Nougat.

Galaxy A3 2017

Il nuovo Galaxy A3 2017 sarà il più compatto di tutta la gamma A 2017 e potrà contare su di un display Super AMOLED da 4.7 pollici di diagonale con risoluzione HD. A gestire il completo funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Exynos 7870 con CPU Octa-Core da 1.7 GHz. La scheda tecnica del terminale si completerà con la presenza di 2 GB di memoria RAM, 16 GB di storage interno, espandibili tramite microSD, una fotocamera posteriore da 13 Megapixel, una fotocamera anteriore da 8 Megapixel ed una batteria da 3.000 mAh.

Galaxy A5 2017

Il mid-range A5 2017 presenterà un display Super AMOLED da 5.2 pollici con risoluzione FullHD affiancato dal SoC Exynos 7880 dotato di una CPU Octa-Core con clock massimo di 1.9 GHz. La scheda tecnica del device comprenderà anche 3GB di memoria RAM, 32 GB di storage interno, con slot per l’espansione tramite microSD, una batteria da 3.000 mAh, una fotocamera anteriore da 16 Megapixel ed una fotocamera posteriore sempre da 16 Megapixel.

Galaxy A7 2017

Il nuovo A7 riproporrà le stesse caratteristiche del Galaxy A5 2017 con un display da 5.7 pollici, sempre con risoluzione FullHD, ed una batteria maggiorata dotata di una capacità complessiva di 3.300 mAh. Q