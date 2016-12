Galaxy A3 2017: nuovi dettagli sulla scheda tecnica

Ad inizio del prossimo mese di gennaio, come confermato da diverse indiscrezioni in queste settimane, Samsung presenterà i nuovi smartphone che andranno a costituire la gamma A 2017. Tra questi troviamo anche il futuro Galaxy A3 2017, il più compatto della famiglia di smartphone Galaxy A.

Il nuovo Galaxy A3 2017 ha ricevuto in queste ore la certificazione FCC che ci permette di dare un’ulteriore conferma sulla scheda tecnica facendo, inoltre, un po’ di chiarezza in più su alcune specifiche. Andiamo con ordine. Il nuovo Galaxy A3 2017 arriverà sul mercato con un display Super AMOLED da 4.7 pollici di diagonale con risoluzione HD affiancato da un SoC Exynos 7870 dotato di CPU Octa-Core da 1.6 GHz.

A completare la scheda tecnica troveremo 3 GB di memoria RAM, 16 GB di storage interno, espandibile tramite microSD, una fotocamera posteriore da 12 Megapixel, una fotocamera anteriore da 8 Megapixel, una batteria da 3.000 mAh e la certificazione IP68 di impermeabilità ad acqua e polvere. Il sistema operativo sarà Android Marshmallow in versione 6.0.1. Dai dati di certificazione emergono anche altri aspetti tecnici del nuovo Galaxy A3 2017 come il supporto alla connettività Wi-Fi ac che va ad affiancarsi al supporto alla connettività 4G LTE Cat 6 con velocità massima in download di 300 Mbps.

Leggi anche: Galaxy A7 2017: scheda tecnica confermata da nuove indiscrezioni

Oramai il profilo hardware del nuovo Galaxy A3 2017 e dei suoi fratelli maggiori A5 ed A7 è ben definitivo. Gli smartphone, dopo numerosi benchmark, hanno ottenuto tutte le certificazioni necessarie alla commercializzazione che, come confermato pochi giorni fa, è programmata in Europa ed in Italia per la metà del mese di gennaio. Samsung potrebbe anche decidere di anticipare la presentazione degli smartphone alla fine del 2016. Continuate, quindi, a seguirci per tutti i possibili aggiornamenti sulla nuova gamma A 2017.