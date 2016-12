Galaxy A3 2017 in mostra nelle prime immagini reali

Il prossimo 5 di gennaio, Samsung svelerà in pubblico i nuovi smartphone che andranno a comporre la gamma Galaxy A 2017. Tra questi dispositivi troverà spazio anche il nuovo Galaxy A3 2017, uno dei pochissimi smartphone Android con un display inferiore ai 5 pollici in grado di garantire ottime prestazioni.

Il nuovo Galaxy A3 2017 è, in queste ore, protagonista di alcune foto reali apparse in rete che confermano quanto emerso nei giorni scorsi da vari render. I nuovi smartphone della gamma A 2017, A3 incluso, presenteranno un design decisamente premium con un look che ricorda, molto da vicino, i top di gamma attuali di Samsung, ovvero S7 ed S7 Edge. Nelle immagini in questione, che trovate in questo articolo, si evidenziano alcuni dettagli del nuovo Galaxy A3 2017 che già erano emersi negli ultimi giorni come, ad esempio, lo speaker laterale sopra al tasto Power, il tradizionale tasto Home ed il design della fotocamera posteriore con flash LED.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Galaxy A3 2017 è oramai noto in tutti, o quasi, i suoi aspetti. Il device potrà contare su di un display Super AMOLED da 4,7 pollici di diagonale caratterizzato da una risoluzione HD e sul SoC Exynos 7870 dotato di una CPU Octa-Core Cortex A53 con clock massimo di 1.7 GHz e GPU ARM Mali-T830.

A completare la scheda tecnica del nuovo terminale compatto di Samsung troveremo 2 GB di memoria RAM, 16 GB di storage interno, espandibili tramite microSD, una camera posteriore da 13 Megapixel, una anteriore da 8 Megapixel ed una batteria 3.000 mAh che dovrebbe garantire un’eccellente autonomia di utilizzo.

Il nuovo A3, così come gli altri smartphone della gamma A 2017, potrà, inoltre, contare sulla certificazione di impermeabilità all’acqua e sul sistema operativo Android Marshmallow con l’aggiornamento a Nougat che arriverà solo nel 2017 inoltrato. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il nuovo device dovrebbe essere commercializzato in Europa con un listino di poco superiore ai 300 Euro. L’appuntamento con i nuovi mid-range di Samsung è, quindi, fissato al prossimo 5 di gennaio, data scelta dall’azienda per la presentazione ufficiale dei suoi nuovi smartphone.