Galaxy A5 2016: Android 7.0 Nougat arriva a gennaio

Con l’arrivo sul mercato dei nuovi Galaxy A edizione 2017, Samsung non ha intenzione di abbandonare gli smartphone della gamma Galaxy A 2016 ed, in particolare, il best-seller Galaxy A5 2016, il mid-range della casa coreana che ha ottenuto eccellenti risultati di vendita negli ultimi mesi.

Il Galaxy A5 2016 dovrebbe, infatti, essere uno dei primi smartphone Samsung a ricevere l’atteso update ad Android Nougat che porterà con sé anche una nuova evoluzione della UI proprietaria dell’azienda coreana. L’operatore australiano Optus, infatti, ha confermato di aver iniziato i test sul nuovo firmware di Android Nougat per Galaxy A5 2016. Stando a quanto emerso sino ad oggi, il rollout della versione definitiva di tale firmware è atteso per il prossimo anno.

Le prime unità di Galaxy A5 2016 dovrebbero iniziare a ricevere Android Nougat, probabilmente in versione 7.0 entro la fine del prossimo mese di gennaio, a pochi giorni di distanza dall’avvio del rollout della nuova versione di Android per i top di gamma S7 e S7 Edge che saranno aggiornati, con ogni probabilità, ad inizio anno.

Per quanto riguarda l’Europa ed in particolare l’Italia, le tempistiche di aggiornamento ad Android Nougat per il Galaxy A5 2016 non dovrebbero essere troppo differenti. Tra la fine di gennaio e l’inizio del prossimo mese di febbraio, infatti, l’update alla nuova versione di Android dovrebbe essere disponibile anche per le versioni italiane del Galaxy A5 2016, sia no brand che brandizzato.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy A5 2016, nonostante sia disponibile sul mercato da quasi un anno, rappresenta ancora uno dei best buy di casa Samsung grazie anche ad un prezzo oramai prossimo ai 200 Euro. Lo smartphone, infatti, monta un display Super AMOLED di ottima qualità caratterizzato da una risoluzione FullHD e da una diagonale di 5.2 pollici.

A gestire il funzionamento del device troviamo il SoC Exynos 7580 con CPU Octa-Core da 1.6 GHz supportato da 2 GB di memoria RAM. Maggiori dettagli sull’aggiornamento ad Android Nougat per la gamma A 2016 emergeranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni.