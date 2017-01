Galaxy A5 2016 si aggiorna con la patch di sicurezza di gennaio 2017

In queste ore prende il via il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per il Samsung Galaxy A5 2016 in Europa che va ad introdurre la patch di sicurezza di gennaio sull’ottimo mid-range della casa coreana che, in attesa dell’uscita del modello 2017, rappresenta uno degli smartphone di maggior interesse della gamma Galaxy. Ad avviare il rollout del nuovo aggiornamento in Europa è stato l’operatore di telefonia Vodafone che, anticipando anche la versione No Brand e gli altri operatori, sta iniziando a rilasciare l’update via OTA a partire dalla mattinata di oggi.

La patch di sicurezza di gennaio del Samsung Galaxy A5 2016 va a correggere 67 vulnerabilità presenti nel sistema operativo Android oltre a 28 ulteriori patch legate al firmware realizzato da Samsung per i suoi smartphone. Si tratta, quindi, di un update piuttosto corposo che va ad introdurre diversi fix al firmware del Galaxy A5 2016, uno dei device Samsung più venduti dello scorso anno, in Italia ed in Europa.

Per verificare la presenza dell’aggiornamento, come detto in corso di distribuzione via OTA, è sufficiente andare nelle Impostazioni del proprio terminale e scegliere l’opzione Info sul Dispositivo. Da qui sarà possibile verificare la presenza di un aggiornamento ed, eventualmente, procedere al download manuale del firmware da installare sul dispositivo. Il nuovo firmware del A5 2016 è contraddistinto dalla sigla XXS3BQA6. In ogni caso, nel giro di pochi giorni tutti i modelli compatibili dovrebbero ricevere una notifica di disponibilità dell’aggiornamento.

Ricordiamo che il Galaxy A5 2016, nonostante sia sul mercato da più di un anno, è uno smartphone ancora molto valido acquistabile ad un prezzo di poco superiore ai 200 Euro. Il device presenta un display Super AMOLED da 5.2 pollici di diagonale con risoluzione FullHD affiancato dal SoC Exynos Octa-Core da 1.6 GHz e 2 GB di RAM. Nei prossimi mesi, l’A5 riceverà l’aggiornamento ad Android Nougat 7.0, già confermato ufficialmente da Samsung.