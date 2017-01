Galaxy A5 2017 vs A5 2016: Specifiche tecniche e prezzi a confronto

Come previsto, nella giornata di oggi Samsung ha svelato in via ufficiale i tre nuovi smartphone che vanno a costituire la gamma Galaxy A 2017. Oltre all’entry level compatto A3 ed al phablet A7, la casa coreana ha sollevato il sipario sul nuovo Galaxy A5 2017, erede diretto di uni dei dispositivi più venduti ed apprezzati dello scorso anno, il Galaxy A5 2016.

Il nuovo medio di gamma di Samsung rappresenta una diretta evoluzione rispetto al suo predecessore e, senza apportare particolari rivoluzioni, fa registrare significativi miglioramenti sono tutti i punti di vista. Ecco un confronto tra le specifiche tecniche del Galaxy A5 2017 e di A5 2016.

Galaxy A5 2017 confronto A5 2016: specifiche tecniche

Iniziamo il confronto tra A5 2017 e A5 2016 con un’analisi delle dimensioni e del peso dei due smartphone:

Galaxy A5 2017: 146.1 x 71.4 x 7.9 mm, 159 grammi

146.1 x 71.4 x 7.9 mm, 159 grammi Galaxy A5 2016: 144.8 x 71.0 x 7.3 mm, 155 grammi

Entrambi gli smartphone presentano un display Super AMOLED da 5.2 pollici di diagonale con risoluzione FullHD (densità di pixel pari a 424 ppi). Sia A5 2017 che A5 2016 possono contare sulla protezione del vetro Corning Gorilla Glass 4. Tra le novità apportate dal nuovo Galaxy A5 2017 troviamo però l’eccellente funzione Always On del display che consente di visualizzare le notifiche anche con display spento.

A gestire il funzionamento del nuovo Galaxy A5 2017 troviamo il nuovo SoC Exynos 7880 con CPU Octa-Core Octa-Core da 1.9 GHz di clock massimo e GPU Mali T830MP3. Il nuovo A5 può contare, inoltre, su 3 GB di memoria RAM e su 32 GB di storage interno, espandibile tramite microSD. La batteria è da 3.000 mAh.

Il “buon vecchio” A5 2016 presentava il SoC Exynos 7580. Tale chipset includeva una CPU Octa-Core da 1.6 GHz ed una GPU Mali-T720MP2, meno recente e meno performante rispetto a quella che troviamo sotto la scocca del nuovo modello. A completare la scheda tecnica di A5 2016 troviamo 2 GB di memoria RAM e 16 GB di storage interno. La batteria era da 2.900 mAh.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, il modello 2017 presenta un sensore posteriore CMOS F1.9 da 16 Megapixel mentre il modello dello scorso anno monta va un sensore CMOS F1.9 da 13 Megapixel. Il nuovo Galaxy A5 2017 può, inoltre, contare su di un sensore da 16 Megapixel, in sostituzione di uno da 5 Megapixel, nella parte anteriore. Per entrambi i terminali è integrato nel tasto Home centrale un sensore di impronte digitali.

Tra le novità incluse tra le specifiche del nuovo Galaxy A5 2017 troviamo una nuova porta USB-C e la certificazione di impermeabilità ad acqua e polvere IP68. Per quanto riguarda il software, invece, entrambi i dispositivi montano Android Marshmallow in versione 6.0.1. Il Galaxy A5 2017 riceverà con qualche mese d’anticipo l’aggiornamento ad Android Nougat.

Galaxy A5 2017 vs A5 2016: prezzi

Il nuovo Galaxy A5 2017 arriverà in Italia nelle prossime settimane con un prezzo di listino ufficiale pari a 429 Euro relativi alla variante Single SIM, la sola che sarà distribuita in Italia. Ad oggi, si tratta di un prezzo decisamente superiore rispetto a quello del Galaxy A5 2016 che può essere acquistato in rete, senza troppe difficoltà visto che è ancora disponibile presso numerosi shop, ad un prezzo di circa 250 nella variante Single SIM con garanzia Italia.