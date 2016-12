Galaxy A5 2017: trapelate le immagini ufficiali e le specifiche

Un mese fa si era discusso del fatto che i nuovi terminali appartenenti alla line-up degli entry-level smartphone Samsung Galaxy A5 2017 sarebbero giunti nelle previste varianti colore nero, oro, rosa e blu ed oggi, in via del tutto ufficiale, sono giunte nuove conferme a proposito di terminali esteticamente appaganti, grazie ai nuovi render ufficiali diffusi da parte della sudcoreana alla stampa.

Unitamente alle nuove immagini, che ritraggono dei terminali esteticamente apprezzabili, sono giunte in redazione anche le prime indicazioni sulle specifiche tecniche del telefono, le quali contano sulla presenza di un pannello con diagonale utile da 5.2 pollici in risoluzione Full HD @1920×1080 pixel. Inoltre, sotto il cofano, troviamo anche un SoC proprietario targato Samsung Exynos in versione 7880 cadenzato a 1.8GHz in configurazione Octa-Core System ed una GPU modello Mali-T860.

A livello di memoria, troviamo il supporto a 3GB di RAM ed uno storage da 32GB nativo. Lato multimedia abbiamo due shooter principali in soluzione singola per il posteriore e l’anteriore, entrambi con sensori da 16 Megapixel, ed una batteria da 3.000mAh. A bordo del nuovo telefono troveremo anche una distribuzione di Android 6.0 Marshmallow, oltre che una porta reversibile tipo USB Type-C ed un sensore per lo scanning intelligente delle impronte digitali integrato sotto il pulsante Home fisico sul profilo frontale.

Si ipotizza, inoltre, che per questo Galaxy A5 2017 sia prevista anche l’implementazione dei sistemi di impermeabilizzazione stabiliti dagli standard di certificazione IP68, i quali consentono di mantenere in acqua il terminale per un tempo limite di 30 minuti e fino ad una profondità massima di 1,5 metri.

Un terminale che, seppur pienamente rientrante nelle specifiche degli entry-level, offre interessanti caratteristiche. Caratteristiche che troveranno modo di essere espresse in prima battuta nel contesto di quello che sarà il prossimo Consumer Electronic Show in programma a Las Vegas per le giornata 5-8 Gennaio 2017.

In attesa dell’evento e dell’esplicazione di tutte le caratteristiche e specifiche di questi terminali, vi invitiamo ad esprimere le vostre personali considerazioni. Che ne pensate di questo Samsung Galaxy A5 2017? A voi la parola.

