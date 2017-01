Galaxy A5 e A7, video prove in italiano: belli e impermeabili

Il CES 2017 sta proseguendo e Samsung ha finalmente esposto i nuovi Galaxy A3 e Galaxy A5 2017. In questo articolo non vedremo l’A7 2017, che purtroppo non arriverà in Europa. I fortunati che sono potuti volare a Las Vegas hanno prodotto alcuni video dimostrazioni dei due terminali, video che vi mostreremo di seguito. Iniziamo dalla prova di HDBlog.

La differenza con i terminali dell’anno scorso sono diverse, la prima cosa sono fotocamere migliorate e che sono tutti e due waterproof (certificazione IP68), oltre che la differenza di schermo (A3 ha un 4.7″, A5 un 5.2 pollici, questo Full HD a 1080p). Il prezzo indicativo di Galaxy A3 2017 sarà di di 359 euro. Vediamo ora la prova di DDay.

Insomma Samsung punta tanto su questi due terminali quest’anno. Il prezzo indicativo di Galaxy A5 2017 sarà di 429 euro. Vediamo infine la prova di Hardware Upgrade.