Galaxy C5 Pro, video esclusivo

Nel corso delle ultime settimane abbiamo parlato molto del mid range di Samsung, il Galaxy C5 Pro. Oggi Samsung ha lasciato trapelare online il retail video, ovvero quello slideshow animato che possiamo vedere sullo schermo dei cellulari, quando sono esposti in negozio. Il video ci mostra le caratteristiche principali del telefono, e ci da un’idea di come funzioni la sua interfaccia utente.

Il Galaxy C5 SM è già in vendita per 285€ su amazon, quindi potete aspettarvi il Galaxy C5 Pro per una cifra che sarà tra i 300€ e i 350€.

Purtroppo non sappiamo ancora quando sarà disponibile il Samsung Galaxy C5 Pro, ed allo stesso modo non sappiamo se arriverà davvero sui mercati internazionali. Sappiamo però che le specifiche sono di tutto rispetto, e che la presenza di un Retail Video vuol dire che l’arrivo nei negozi del nuovo smartphone Samsung è alle porte.